Kansainvälinen rekrytointi ei ole ongelmaton ratkaisu hoivan kriisiin

työvoimavajeen ratkaisuksi on esitetty hoitajien hakemista ulkomailta. Esiin on nostettu erityisesti Filippiinit, josta Suomeen rekrytoidaan hoitajia jo nyt. Säädeltyihin terveydenhuollon ammatteihin pääsy EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta ei ole kuitenkaan ongelmatonta.Henkilöstöpalveluyritykset ovat rekrytoineet viime vuosina satoja filippiiniläisiä sairaanhoitajia hoiva-avustajiksi suuryritysten pyörittämiin hoivakoteihin. Vaikka hoivayrittäjät palkkaavat avustavan työn tekijöitä, Filippiineillä lähtijöiksi hyväksytään ainoastaan sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneita. Lähtijöitä köyhässä maassa riittää, sillä maassa koulutetaan sairaanhoitajia jatkuvasti yli oman tarpeen.sairaanhoitajien rekrytointiin EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta Suomeen liittyy globaaleilla työmarkkinoilla tyypillinen ilmiö, jossa ulkomailta rekrytoitavien koulutus ja osaaminen mitätöidään. Suurin osa Suomeen suoraan Filippiineiltä rekrytoiduista sairaanhoitajista työskentelee hoiva-avustajina. Parhaassa tapauksessa he etenevät oppisopimuksella lähihoitajiksi.Vaikka filippiiniläiset sairaanhoitajat tietäisivät tulevansa Suomeen avustaviin töihin, tutkimusten mukaan he toivovat voivansa pätevöityä täällä sairaanhoitajiksi. Harva lienee ymmärtänyt, kuinka vaikeaa EU- ja Eta-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneen on päästä täällä säädeltyihin terveydenhuollon ammatteihin.Täydennyskoulutuskokeilut eivät ole johtaneet pysyviin ratkaisuihin. Käytettävissä olevat väylät soveltuvat heikosti niille, joiden oleskelu­lupa perustuu työpaikkaan. Lisäksi kaikkien ulkomailta rekrytoitavien pääsyä säädeltyihin terveyden­huollon ammatteihin rajoittavat kielitaitovaatimukset.tutkimuksessa on jo pitkään varoitettu havaituista etnisen taustan mukaan rakentuvista hierarkioista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siirtolaisten asema halpatyön tekijöinä on ongelmallista paitsi alan työmarkkinoiden myös hoivapalvelujen laadun kannalta, jos hoivan järjestämisessä poljetaan ammatillisuutta.Viime vuosien tutkimukset todistavat etnisten hierarkioiden synnystä myös Suomessa. Erityisesti vanhuspalveluiden avustava hoivatyö on siirtymässä yhä enemmän ulkomaalaistaustaisten hoidettavaksi niin, etteivät hoitajat saa mahdollisuutta kehittää ammattitaitoaan. Myös kielitaidon kehittämisessä he jäävät usein ilman tukea. Muut kuin Virosta muuttaneet ja erityisesti ulkomailla kouluttautuneet hoitajat jäävät helposti sekä ammatillisesti että kulttuurisesti työyhteisönsä laitamille, ulossuljetuiksi.on paljastunut räikeitä hoitajamitoitukseen ja hoidon laatuun liittyviä epäkohtia pääomasijoittajien hoivakodeissa. Samat yritykset ovat palkanneet Filippiineiltä sairaanhoitajakoulutuksen saaneita hoiva-avustajiksi. Suorarekrytoinnin prosessi on monivaiheinen, ja kielikoulutus lähtömaassa kestää useita kuukausia.Herää kysymys, onko suorarekrytointi yrityksille kannattavaa nimenomaan siksi, että sairaanhoitajien pätevöitymistä ei tueta. Palkkakustannuksiltaan halvempien hoiva-avustajien työpanos voidaan laskea hoitohenkilökunnan mitoitukseen niiltä osin kuin se sisältää asiakkaiden perustarpeista huolehtimista.Jos Suomeen halutaan rekrytoida EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta sairaanhoitajia, heille tulisi saada aikaan kansallinen, selkeästi säädelty väylä. Sekä yksittäiset hoitajat että valtiot hukkaavat koulutuspanostuksen, kun neljä vuotta sairaanhoitajaksi opiskellut päätyy hoiva-avustajaksi, lähihoitajaksi tai siivoojaksi.näkökulmasta on tärkeää muistaa, että ulkomailta rekrytoidut hoitajat eivät ole vain työvoimaa vaan kokonaisia ihmisiä.Tutkimuksissa on törmätty esimerkiksi tapaukseen, jossa EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta muuttanut äiti ei voinut tuoda pientä lastaan Suomeen, koska hänen hoiva-avustajan nettopalkkansa ei yltänyt valtion määrittelemään noin 1 500 euron tulorajaan. Tällaista rekrytointia ei voi pitää oikeana ratkaisuna vanhushoivan kriisiin.