Mielipide

Kääntyvä pää on pyöräilijän tärkein turvaväline

sää ja valoisuus innostavat pyöräilemään, ja samaa tahtia pyöräilyn kanssa lisääntyvät tulikivenkatkuiset kirjoitukset erilaisista kohtaamisista liikenteessä.Olen vuosia pyöräillyt ympäri vuoden 17 kilometrin työmatkani Espoosta Helsinkiin. Olen ehtinyt matkoillani tehdä monenmoisia havaintoja niin omasta kuin muidenkin liikennekäyttäytymisestä.Oma kokemukseni on, että enimmäkseen sujuu ihan hyvin! Usein autoilijat antavat todella hienosti tietä pyöräilijälle ja koiranulkoiluttajat kiittävät, kun kelloa soitetaan merkiksi lähestymisestä. Kun pyöräilijänä olen liikkeissäni ennakoitava ja näkyvä liikenteessä säässä kuin säässä – ja tarvittaessa joustan itsekin hieman –, kulku on jouhevaa ja turvallista myös itselleni.Olen myös keksinyt, mikä on paras turvavarusteeni etenkin pyöräillessä. Se on kääntyvä pääkappale ja kuuluu vakiovarusteena kaikkiin ihmismalleihin. Risteyksissä, tien ylityksissä ja ajolinjan muutoksissa ihan vain päätä kääntämällä huomaan, onko muita tulossa, ja katsekontaktilla voin varmistaa, onko minut huomattu.Lapsillekin on hyvä opettaa, että jos tietä ylittäessä näkee kuljettajan silmät, hän on huomannut sinut. Se, huomioiko kuljettaja sinut, selviää ilmeistä ja elekielestä. Tämä edellyttää vauhdin hidastamista ja joskus pysähtymistä. Huomioinnin pitää toki olla molemminpuolista. Iloinen käden heilautus kiitokseksi annetusta tilasta voi tuottaa hymyn ja ehkä myös halun toimia samalla lailla toistekin.Eniten harmaita hiuksia aiheuttavat napit korvissa ja kännykkä kädessä kulkevat jalankulkijat, jotka vaihtavat suuntaa hetken mielijohteesta ja ympärilleen katsomatta. Kyllä minä heitäkin väistän, kunhan vain tiedän kummaltako puolelta.