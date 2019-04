Mielipide

Maaseutu kuihtuu ja pääkaupunkiseutu tukehtuu – kuinka haasteesta selvitään?

todellisuutta leimaa tämän päivän kehitystä: maaseutu kuihtuu eteläisintä Suomea myöten ja pääkaupunkiseutu tukehtuu uusiin asukkaisiin. Väestönkasvusta suuri osa tulee Helsinkiin. Se merkitsee koko ajan rajua suoneniskua keskikokoisille kunnille pienistä puhumattakaan.Tulevaisuuden kysymykset asettavat kovia haasteita, kun palveluvarustus on rakennettu paljon nykyistä suurempia kuntayksiköitä varten. Ongelma taas siirtyy toisinpäin vastaanottaviin seutuihin.Kaupungistuminen on merkinnyt myös köyhyyden, työttömyyden ja huono-osaisuuden kumuloitumista väkirikkaisiin paikkoihin. Kaupungeissa on lähiöt ja maaseudulla kylät. Niissä on paljon samankaltaisuutta mutta myös eroja.Monet lähiöt ovat saaneet kielteisen leiman, joiden todellisuuspohja on ontuva. Vuokralähiöitä pidetään levottomina ja niiden asukkaita vieraantuneina yhteiskunnasta. Tästä esimerkkinä vaikkapa alhainen äänestysaktiivisuus.Maaseudun kylät eivät ole kokonaisvaltaisesti samalla tavalla leimautuneita kuin lähiöt. Kylissä asuu monenkirjavaa väkeä työllisistä työttömiin ja lapsista eläkeläisiin. Lapset ja nuoret ovat tosin käyneet vähiin. Koulujen lakkauttamiset ovat kiihdyttäneet tätä kehitystä.Maaseudun tyhjentymisen keskeinen tekijä on ollut työtilaisuuksien puute. Kun maatalous on muuttunut tehdastuotannoksi, työmahdollisuudet ovat vähentyneet roimasti. Pitkien matkojen takia teollisten työpaikkojen luominen maaseudulle on ollut vaikeaa. Mutta kysymys on paljosta muustakin.Varsinkin nuoret – vaikka heillä olisi työtäkin – lähtevät kaupunkiin, koska siellä elämä on hektisempää ja mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ovat monipuolisempia kuin maaseudulla. Työn tuominen ei enää pelasta autioituvaa maaseutua.Kun maaseudulla nyt pohditaan miten saada uusia yrityksiä ja asukkaita, eikö olisi parempi yhdessä vastaanottavien seutujen kanssa entistä tiiviimmin miettiä sitä, mitä ongelmalle voitaisiin tehdä yhdessä? Miten kaupunki ja maaseutu saataisiin sekä liitoon että liittoon hyödyntämään toinen toistaan?On mahdollista, että syvä maaseutu voi jäädä lähes yksinomaan matkailun varaan. Tulisiko yksinkertaisesti nostaa kädet pystyyn ja todeta, että tietty perusmäärä asukkaita tulee jäämään maaseudulle, ja maalta kuljetaan töihin kaupunkeihin pitkienkin matkojen päähän?Jo ilmaston vuoksi tämä edellyttää toimivan joukkoliikenteen – niin junien kuin bussienkin – kehittämistä. Ratkaisut vaativat vahvaa poliittista tahtoa. Nykyisenkaltainen näprääminen ei tulevaisuudessa enää riitä. On toimittava. Nyt.