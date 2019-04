Mielipide

Opintoraha ja asumistuki eivät riitä kenenkään elämiseen

kokonaisuudistusta on valmisteltu paljon. Uudistus on tarpeellinen: nykyinen järjestelmä ei enää vastaa tarkoituksia, joita varten se on luotu.Moni taho on jo julkaissut oman mallinsa uudistamiseen. Harmillisen monesta mallista opiskelijat joko puuttuvat kokonaan tai heitä ei kohdella tasavertaisesti muiden kanssa.Sosiaaliturvaa uudistettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että myös opiskelijat ovat mukana kaikissa esitetyissä malleissa, keskusteluissa ja valmistelussa.Opintotuki ei enää vastaa niitä tarpeita, joihin se on alun perin luotu. Opintoraha ja asumistuki eivät nykytasollaan riitä kenenkään elämiseen. Opiskelijat ovat ainoita, joiden oletetaan kattavan perustoimeentulonsa velkarahalla.Sosiaaliturvajärjestelmän kustannusten taso tuntuu hirvittävän monia. On kuitenkin kohtuuton ajatus, että säästöt tehdään nuorten kustannuksella eli opiskelijoiden sosiaaliturvasta. Näin vain siirretään valtion velkataakkaa nuorille. Tähän suuntaan on menty kasvattamalla opintotuen lainapainotteisuutta. Me maksamme joka tapauksessa järjestelmän kustannukset tulevaisuudessa. Älkää pakottako meitä velkaantumaan jo opiskeluaikana.Korkeakouluopiskelijoiden soittokierroksella 91 prosenttia tavoitetuista eduskuntavaaliehdokkaista kannatti sitä, että opiskelijat ovat mukana sosiaaliturvan uudistuksessa. Muistetaan tämä vaalien jälkeenkin.Jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä parhaiten tukeva sosiaaliturvan malli on yksilökohtainen, vastikkeeton ja tasoltaan elämiseen riittävä – ilman lainarahaa.