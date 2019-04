Mielipide

Miksi virtsankarkailusta kärsivän on odoteltava vaippoja kolme kuukautta?

Puolisoni

sairastaa nopeasti etenevää muistisairautta, johon liittyy koko ajan paheneva inkontinenssi. Tilanne on nyt pahentunut siinä määrin, että Helsingin kaupungin vaippajakelun kriteerit – kolme vaippaa vuorokaudessa – täyttyvät jo reilusti.Kävimme lääkärissä, ja lääkäri kirjasi inkontinenssin potilaan tietoihin. Asiasta oli kyllä ollut puhetta jo aiemmilla käynneillä, mutta ilmeisesti sitä ei ollut diagnosoitu virallisesti.Käynnillämme kuulimme, että täytyy odottaa kolme kuukautta ennen kuin vaippoja alkaa saada kaupungilta. Tämä päätös on kummallinen eikä siihen osannut kertoa syytä sen enempää terveydenhoitaja kuin tarvikejakelun työntekijäkään.Vaipat ovat melko kalliita, ne maksavat 100–150 euroa kuukaudessa. Jollekin perheelle tämä saattaa olla iso kustannuskysymys. Se voi panna pohtimaan mistä säästetään: vaipoista, lääkkeistä vaiko ruuasta.Jos vaipoista säästetään liikaa, se voi olla riski terveydelle ja johtaa merkittäviin ongelmiin.Vinkiksi samassa tilanteessa oleville: Menkää ajoissa lääkäriin ja varmistakaa, että lääkäri tekee inkontinenssidiagnoosin potilaan tietoihin.Olemme toki kiitollisia siitä, että Helsingin kaupunki antaa vastikkeeksi maksetuista veroeuroista vaipat muutamaksi vuodeksi. Kolmen kuukauden karenssi on kuitenkin kummallinen. Mihin se perustuu?