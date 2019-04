Mielipide

Lasten käsityötaidot ovat vaarassa romahtaa, koska tunteja karsittiin liikaa

tässä näin kävi? Peruskoulun käsityönopetus on romahtanut ja ammattikoulujärjestelmä on rikki.Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan yläkouluissa syksyllä 2017. Käsityön opiskelu seitsemännellä luokalla supistui kahteen tuntiin viikossa. Kaikille pakollisen oppiaineen nimeksi tuli yhteinen käsityö, jossa opiskellaan yksi tunti viikossa tekniseen työhön ja yksi tunti tekstiilityöhön painottuvaa käsityötä.Oppilas voi valita kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla niin sanottua yhteistä käsityötä, tekniseen painottuvaa käsityötä tai tekstiilikäsityöhön painottuvaa käsityötä.Uudistus on epäonnistunut raskaasti. Käsityön aikaisempi suosio valinnaisena aineena romahti yhdessä vuodessa 39 prosenttia. Suomen yläkoululaisilta poistui hujauksessa 12 283 tuntia valinnaista käsityötä.Vaalien alla kaikki puolueet ovat huolissaan eriarvoistumisesta ja syrjäytymisestä.Osanuorista kokee jatkuvaa huonommuutta ja motivaation puutetta peruskoulussa. Vaikka osalla nuorista opiskeluun ”ei oo motii”, samat nuoret saattavat loistaa käsityön tunneilla. Näille tekijätyypeille peruskoulun toivoisi suovan onnistumisen hetkiä.Käsityö on oppilaita tasa-arvoistava oppiaine, johon myös Suomeen kotoutujan on helppo sujahtaa. Käsityössä vanhempien varallisuus ei kiritä oppilaita kalliin harrastuksen tukemana huippusuorituksiin. Työskentelyn lomassa opettajan on luontevaa kysäistä nuorelta, mitä hänelle kuuluu.Kun haaveilet, suunnittelet, kokeilet, yrität, erehdyt, kehittelet, aherrat ja lopulta onnistut, olet läpikäynyt varsinaisen käsityöprosessin lisäksi koko kirjon tunteita ja niiden hallintaa. Vetskaripussin sivutuotteena voi syntyä sisua, jota tarvitaan silloinkin, kun pussin kuosi on jo kulahtanut.Syntyvyys on laskussaväestö vanhenee, valtionvelka pyörryttää, ja työllisyysaste täytyy saada nousemaan. Tarvitsemme osaajia ja ammattitaitoisia tekijöitä.Elämänmeno ja kuluttaminen muuttuvat ympäristötietouden lisääntymisen myötä. Käsityötaidot ovat osa kansallista huoltovarmuutta ja muutokseen varautumista. Uusiokäyttö ja korjaaminen lisääntyvät. Ympäristöteknologian innovaatiot jäävät suunnittelupöydille ilman tekijöitä. Käsityöammatteja tulisi jatkossa syntyä entistä enemmän. Käsityötaidot ovat tulevaisuuden taitoja.