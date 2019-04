Mielipide

Tupakoitsijat eivät piittaa naapureistaan

Kevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

houkuttelee kerrostaloasujaa nauttimaan auringosta ja lämmöstä omalle parvekkeelle. Kuinka ihanaa olisikaan juoda päiväkahvit, lueskella, istuttaa kukkia ja puuhastella muuta mukavaa raittiissa ilmassa.Ikävä kyllä, ikiaikainen oikeus parvekkeesta nauttimiseen on varattu vain tupakoitsijoille. Omassa talossani parvekkeet erottaa toisistaan vain pieni peltiseinä. Kun vieressä, ylhäällä ja alhaalla tupakoidaan ja säilytetään haisevia tumppeja, tuntuu käytännössä siltä kuin istuisi tuhkakupissa omalla parvekkeellaan.Jotkut tupakoitsijat ovat muutenkin välinpitämättömiä yhteisen mukavuuden suhteen heittelemällä tumppeja parvekkeelta maahan. Pahimmillaan olen siivoillut tuulen tuomia tumppeja myös omalta parvekkeeltani.Ainakin kerran olen myös havainnut naapurin tuhka-astian syttyneen tuleen parvekkeella. Paloturvallisuusasiatkaan eivät taida olla tupakoitsijoilla aivan kunnossa.Asunnon tuulettaminen on myös toivotonta, kun tupakansavu tulee sisään avoimesta ikkunasta. Edellisen hellekesän muistaen mietin kauhulla tulevaa: kodin sisälämpötila voi nousta liki kolmeenkymmeneen asteeseen, eikä helpotusta saa edes tuulettamalla.Olisiko siis nyt vihdoin vuoro antaa myös meidän muiden kuin tupakoitsijoiden käyttää asuntoomme kuuluvia parvekkeita?Taloyhtiöt voisivat järjestää tupakoitsijoille kauas ikkunoista ja ovista oman paikan, jossa he voisivat toteuttaa itseään, jotta me muut saisimme nauttia parvekkeistamme ilman myrkkysavuja.