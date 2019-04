Mielipide

Te-keskus tyrmäsi toiveeni opiskella uuteen ammattiin

minulle täysin tuntematon te-toimiston työtekijä voi päättää puolestani, mitä alaa saan opiskella ja mitä työtä tehdä tulevaisuudessa?Olen tehnyt fyysisesti raskasta työtä rakennusalalla pitkälti toistakymmentä vuotta. Olen kouluttautunut talonrakentajaksi, jotta osaan tehdä työni oikein. Tällä hetkellä tilanteeni on se, että haluan jatkaa rakennusalalla, mutta fyysisesti kevyemmässä työssä.Hain omaehtoiseen opiskeluun liiketalouden perustutkintoa varten, ja työharjoittelupaikkani on myös rakennusalalla. Te-toimiston mielestä ei ole kuitenkaan perusteltua aloittaa uuteen ammattiin opiskelua, koska minulla on pätevyyttä nykyiseen ammattiini kiitettävästi. Te-toimisto hylkäsi hakemukseni.En siis saa kouluttautua merkonomiksi vaan minun pitäisi kuluttaa itseni täysin romuksi jatkamalla fyysisesti raskasta työtä. Minulla olisi myös työpaikka valmiina koulun jälkeen.Miksi minua kielletään opiskelemasta uuteen ammattiin? Haluaisin tehdä kevyempää työtä rikkomatta kroppaani tämän enempää. Olen vielä sen ikäinen, että pystyn opiskelemaan ja tekemään toimistotöitä.Jos jatkaisin talonrakentajana, ei menisi kauankaan kun olisin työkyvytön.