Jos Venäjä häiritsee Suomen eduskuntavaaleja, syön vanhan hattuni

Suomi äänestää. Jos joku haluaa häiritä eduskunta­vaaleja, hän tekee sen kuluvan viikon aikana.Jos häirikkönä häärii Venäjän presidentti Vladimir Putin, syön vanhan hattuni.Koska varmuutta ei ole, myös naapurin temppuihin pitää varautua. Esimerkiksi Liike Nyt kertoi jo, että sen sivuihin oli kohdistunut palvelunestohyökkäys, joka tuli venäläisistä verkoista. Nyt ministeriöt ja valtioneuvoston kanslia kampanjoivat rauhoittavasti siltä varalta, että suomalaisia vaaleja häirittäisiin.Venäjän mielenkiinto kohdistuu kuitenkin europarlamenttivaaleihin. Ainakaan suojelupoliisi ei ole määritellyt eduskuntavaaleja yhtä riskialttiiksi, mutta virkaväen puheissa vilisevät trollibotit ja valeuutiset geopoliittisesti motivoidun demokraattisen haavoittuvuuden ja globaalihallinnan kanssa.jargon on jatkunut jo vuosia.Resilienssit ja kyberhybridiuhkakuvastot kilpailevat kiinnostuksesta Putous-hahmojen ja kuninkaallisten kihlausten kanssa. Kovinta konkretiaa tarjoavat hävittäjien määrä ja hyppymiinat.Ei ole kovin vaikeaa ymmärtää niitä, jotka eivät jaksa kuunnella tyynnyttelyä, jonka helpoimmin ymmärrettävä osuus lienee se, että vaalien aikaan virkamies voi soittaa Facebookin uuteen päivystysnumeroon.Ongelmaksi asia muodostuu siinä vaiheessa, kun epämääräinen liturgia kuullaan väärin. Keskinäisriippuvuudet ja huoltovarmuusvelvoitteet jäävät hämäräksi ylätason puheeksi, jos asioita ei väännetä rautalangasta.Virkaliturgia ei kosketa eikä puhuttele. Se tuntuu hymistelyltä, johon ei tarvitse osallistua. Että antaa niiden johtajien pitää maljapuheitaan, jatketaan me arkeamme, jossa sähkön hinta nousee ja lähikauppa lakkautetaan.tuppaa pelkäämään sitä, mitä ei ymmärrä. Pelko kasvaa, kun alamainen tekee johtopäätöksiä puutteellisen ymmärryksen varassa. Silloin vihamieliseltä vaalivaikuttamiselta näyttää jo yksittäinen naureskeleva nettikommentti tai tekninen virhe vaalivideon toistamisessa. Salaliitot vilisevät, ja polkupyöränrenkaasta uhriutumalla saa kampanjaan vipuvartta.Ei pidä erehtyä luulemaan, etteikö vaalivaikuttaminen olisi todellinen uhka. Siksi virkamiesten valistustyö on tärkeää. Mutta Venäjän tuskin tarvitsee vaaleihimme juuri puuttua niin kauan kuin me puhumme epämääräisiä ihan itse.