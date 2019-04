Mielipide

Innovaatioille on luotava paremmat edellytykset

Vaalipuheissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Innovaatiopolitiikka

ovat valitettavan harvassa ne keskustelunavaukset, joissa kakkua lähdetään syömisen sijaan kasvattamaan.Innovaatiot ovat tutkitusti paras keino kakun kasvattamiseen, joten siksi näistä pitäisikin tehdä innovaatiovaalit. Tämä on Suomelle kohtalonkysymys.Innovaatio on Wikipedian määritelmän mukaan ”uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö”. Avainsana on ”taloudellisesti hyödyllinen”.Parhaat innovaatiot voivat muuttaa jopa kokonaisen valtion talouden suunnan: iPhone toi kosketusnäytön pysyvästi älypuhelimiin ja pudotti samalla Nokian pois matkapuhelinten kärkikastista, iPad kiihdytti paperiteollisuuden alamäkeä ja metsäteollisuuden uudistumista.Kovinta kansainvälistä kilpailua käydään nykyisin innovaatioista ja osaajista. Kiihtyvä kilpailu vaatii myös henkilöstöltä aiempaa enemmän osaamista: osaamisen kehittäminen luo edellytyksiä työntekijävetoiseen innovointiin.osaajista Suomi on jäänyt kauas kilpailijamaista: yritysten saamasta julkisesta rahoituksesta on leikattu peräti 200 miljoonaa euroa. Huolestuttavinta on, että yritykset siirtävät omaa innovaatiotoimintaansa jatkuvasti pois Suomesta. Oikeilla päätöksillä suunta voidaan vielä muuttaa.Julkisella innovaatiorahoituksella on tärkeä rooli uudistumisen mahdollistajana ja kasvun vivuttajana. Erityisesti innovaatiotoiminnan alkuvaiheessa riskit ovat niin suuria, että ilman julkista rahaa monet uraauurtavat keksinnöt ja liiketoimintaideat jäisivät kokonaan kaupallistamatta.Julkinen panostus jouduttaa tutkimusten mukaan uudistumista: yhtä julkisen rahoituksen kautta saatua euroa kohti yritysten tutkimus- ja kehityspanokset lisääntyvät kahdella eurolla.Vuodesta 1985 alkaen Business Finland ja sen edeltäjä Tekes ovat olleet rahoittamassa yli 60:tä prosenttia Suomessa syntyneistä yleisesti tunnistetuista innovaatioista. Rahoitusta saaneet yritykset kertovat, että yli 80 prosentissa innovaatioista julkisen rahoituksen rooli oli merkittävä.Business Finlandin tuloksista ja vaikutuksista on tehty lähes sata arviointia. Niiden viesti on selvä: yritysten innovaatiotoimintaan suunnattujen julkisten panostusten osumatarkkuus on ollut erinomainen.Myös kansainväliset vertailut osoittavat, että laadun osalta Suomi kuuluu innovaatiotoiminnan edelläkävijämaihin – ongelma on rahoituksen määrä.julkaisi tammikuussa riippumattomalta selvitysmieheltä tilaamansa raportin Suomen kasvun edellytyk­sistä. Selvitysmies Erkki Ormala ehdottaa soveltavan tutkimuksen rahoitukseen 300 miljoonan euron tasokorotusta vuosille 2020–2022. Raportin johtopäätös on kristallinkirkas: Suomeen ei saada kasvua ilman huomattavaa lisäpanostusta yrityksille suunnattavaan julkiseen innovaatiorahoitukseen.Ormalan raportti sai hyvin myönteisen vastaanoton: poliitikot näyttävätkin olevan herttaisen yksimielisiä siitä, että innovaatioissa on Suomen tulevaisuus. Puheet ovat kuitenkin vain puheita. Kun vaalit on käyty, pitää kääriä hihat.Raportin suositukset on pantava nopeasti käytäntöön. Uuden hallituksen on sitouduttava tutkimus- ja innovaationeuvoston tavoitteeseen ja nostettava vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksen osuus neljään prosenttiin suhteessa kansantuotteeseen.tulee nivoa olennaiseksi osaksi sekä elinkeino- että ilmastopolitiikkaa. Uudet innovaatiot ovat tärkein keino ilmastonmuutoksen torjumisessa.Pelkästään vuoden 2017 aikana Business Finland rahoitti 424 biotalous- ja cleantech-hanketta. Yritykset odottavat näiden hankkeiden synnyttävän lähes 12 000 uutta työpaikkaa. Yritysten arvion mukaan niiden vienti kasvaa näiden hankkeiden tuloksena peräti 1 590 miljoonan euron arvosta.Innovaatiot ovat tärkein keino tavoiteltaessa kestävää kasvua. Vain globaalissa kilpailussa menestyvät yritykset luovat työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja, joita tarvitsemme kipeästi muun muassa yhä vanhenevan väestömme laadukkaisiin hoivapalveluihin.Onko meillä varaa jättää tämä investointi tekemättä?