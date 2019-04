Mielipide

Nykyinen lääkäripäivystys on riski potilasturvallisuudelle

lääkäri on portinvartija, joka vastaa meidän kaikkien hengestä yllättävän sairauden tai vamman sattuessa. Vastuuseen kuuluu näiden tilojen tunnistaminen ja hoidon aloittaminen. Työ vaatii eritystä tarkkuutta ja vireyttä.Vuorokauden eli 24 tunnin yhtämittaisen valvomisen tiedetään vastaavan yli promillen humalaa suorituskyvyn laskussa. Yli 60-tuntisen työviikon tiedetään laskevan työn tehokkuutta, lisäävän masennusta ja suurentavan terveysriskejä.Muilla tarkkuutta ja vireyttä vaativilla aloilla tämä on otettu huomioon jo ajat sitten. Rekkakuskin matka katkeaa, jos kahdeksan tunnin ajo ylittyy. Lentäjillä ja lennonjohtajilla työajat ja lepoajat on tarkkaan määritetty suorituskyvyn takaamiseksi. Palomiehillä ja ambulanssikuskeilla vuorokauden mittaista työvuoroa kompensoi 2–3 vapaapäivää.Lääkärit tekevät 24 tunnin päivystykset normaalin työajan lisäksi. Erikoistuvalla lääkärillä aktiiviset työtunnit saattavat nousta viikossa usein yli sataan. Ennen tilanne on ollut jollain lailla hallittavissa, kun 24 tunnin vuorojen aikana on ollut mahdollisuus taukoihin ja yleensä jonkinlaiseen uneen. Päivystysten keskittämisen ja terveydenhuollon leikkauksien jälkeen potilaat ovat keskittyneet harvoihin päivystyspisteisiin. Näissä päivystyspisteissä lääkärillä ei ole usein mahdollisuutta minkäänlaiseen lepoon. Työnkuva on muuttunut liian kuormittavaksi.Kysynkin näin vaalien alla poliitikoilta – jotka viime kädessä johtavat sairaaloita – ja äänestäjiltä: Onko tämä todella se paikka, jossa haluamme säästää? Haluatko sinä akuutin sairauden tai vamman kohdatessasi, että sinua hoitaa lääkäri, jonka suorituskyky saattaa vastata yli promillen humalaa?