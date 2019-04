Mielipide

Laivojen yökerhoista on tullut lapsi­perheiden temmellys­kenttä

Teen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

avovaimoni kanssa neljästä viiteen Tukholman-risteilyä vuodessa. Viimeksi lähdimme matkaan maaliskuun lopulla Silja Serenadella. Jälleen kerran risteilyllä harmitti eniten se, että lapsiperheet olivat ottaneet vallan aikuisten yökerhossa.Pienet taaperot juoksivat ja telmivät risteilylaivan yökerhon parketilla iltamyöhään ilman vanhempiensa huolenpitoa. Ei siihen auttanut edes yökerhon laidassa näkyvä valotaulu: ”Pidä pienille tähtitanssijoille seuraa”. Lasten vanhemmat tuntuivat viihtyvän paremmin pöydissään drinkkiensä ääressä kuin lastenvahteina tanssiparketilla.Maaliskuisella risteilyllä uutta oli se, että yökerhon parketista oli tullut tanssilattian lisäksi myös voimistelusali. Muotia olivat pikkuprinsessojen kärrynpyörät ja päälläseisonnat. Oli siinä aikuisilla tanssinystävillä ihmettelemistä, milloin on oma vuoromme päästä parketille. Eihän sinne 10–15 taaperon ­sekaan uskaltanut mennä ollenkaan. Italialainen yökerho-orkesterikin oli ihmeissään, kuin sai soittaa italohittejä lasten temmellyskentällä.Mielestäni lapsiperheiden yökerhovalloitus on mennyt liian pitkälle. Aikuiset risteilyvieraat on jätetty selvästi kakkosluokkaan laivayhtiöiden kohderyhmämäärittelyssä.Esitän, että laivayhtiöt järjestäisivät lapsiperheille alkuillasta lasten mehudiscon. Kello 21 jälkeen laivan yökerhoon olisi lapsilta pääsy kielletty.Näin jälkikäteen hiukan harmittaa, ettei näitä pikku taaperoiden tanssitemppuja ollut otettu mukaan Ylen kevään kohusarjaan M/S Romantic. Ehkä se olisi hillinnyt menoa oikeilla risteilylaivoilla.