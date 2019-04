Mielipide

on Angela Merkel -kirjojen sesonki. Saksalaiset kustantamot puskevat markkinoille teoksia Merkelin pitkän poliittisen uran perinnöstä ennen kuin hänen aikansa Euroopan johdossa päättyy.Valta Merkelin kristillis­demo­kraattisessa CDU-puolueessa vaihtui jo joulun alla Annegret Kramp-Karrenbauerille. Hän on mitä luultavimmin myös Saksan seuraava liittokansleri ja siitä kiinnostava, että aikoo tehdä Merkeliä oikeistolaisempaa politiikkaa – osin korjatakseen Merkelin virheitä. Tosin on niitäkin, joiden mielestä Merkelin virhe oli juuri kova oikeistolaisuus.uusista Merkel-kirjoista on toimittaja Stephan Hebelin Merkel, Bilanz und Erbe einer Kanzlerzshaft (Merkel, kanslerikausien tilinpäätös ja perintö).Merkelin perustarinan ja persoonan sijaan Hebel käy läpi sitä, millaista politiikkaa Merkel on tehnyt. Kirja ei rakenna sankarimyyttiä. Esiin piirtyy kaari, jossa Euroopan rakastetuimmasta poliitikosta tuli Euroopan vihatuin.Merkel on uusliberalismin kansleri, Hebel summaa. Merkel keskittyi Saksan teollisuuden kilpailukyvyn ajamiseen. Tämän tuloksena Saksan talous on miljardeja euroja ylijäämäinen, mutta Saksa ja koko Eurooppa ovat jakautuneet syvästi kahtia. Hebel arvostelee Merkeliä siitä, ettei tällä ole ollut todellista omaa sosiaalipolitiikkaa. Sillä on kova hinta.voi verrata Hillary Clintoniin. Molemmat tekivät saman virheen, Hebel sanoo. He luulivat, että urbaanit, ympäristötietoiset ja liberaalit ovat koko kuva yhteiskunnasta. Eivät ole. On muitakin kuin menestyjiä, vaikka Merkelin mantra on se, että Saksalla menee hyvin.Merkel ei pystynyt johdattamaan saksalaisia yhtenäisenä joukkona läpi globalisaation ja digitalisaation tuomien murrosten. Vaikka talous kasvoi ennätyksellisesti, köyhyys ja epävarmuus lisääntyivät. Ihmiset ovat vihaisia siitä, ettei heillä ole varaa asuntoihinsa. Eläkkeellä ei elä, arki ei tunnu turvalliselta.Merkelin ajan jäljiltä nationalistiset voimat jylläävät Euroopassa. Vauhtia ne saivat pakolaiskriisiä, mutta se ei ollut kahtiajaon syy, Hebel sanoo.Merkel ei tehnyt tulevaisuuspolitiikka. Hän pani talouskriisin runtelemat Etelä-Euroopan maat säästämään ja selviytymään pakolaiskriisistä väittäen, ettei vaihtoehtoja ole. Samaan aikaan äärioikeisto vyöryi päälle. Siksi ei nähty, miten kovaa politiikkaa Merkel itse teki. Ääri­oikeiston nousuun on Saksassa kuitenkin vaikea vastata ilman vasemmistoa.