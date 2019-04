Mielipide

Tavaroiden ostaminen ärsyttää jo etukäteen

Kuluneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vuoden aikana on pitänyt tehdä normaalia enemmän uusia hankintoja perheenlisäyksen takia. Olemme ostaneet huonekaluja ja muita tavaroita niin vauvalle kuin kotiinkin. Emme ole ostaneet sitä halvinta vaihtoehtoa vaan hinta-laatusuhteeltaan järkevän tuotteen juuri meidän tarpeisiimme.Harmiksemme emme ole saaneet rahalle aina vastinetta, vaan tuotteita on hajonnut lyhyen ajan sisällä, jolleivät ne ole olleet jo valmiiksi rikki. Pienen vauvan vanhempina aika on jo muutenkin kortilla, joten ärsyttää suunnattomasti kirjoitella reklamaatioita reklamaatioiden perään ja palauttaa tavaroita takaisin liikkeisiin.Vain pieni osa reklamaatioista on hoidettu loppuun asti ilman reklamaation kirjoittamista suurempaa vaivaa. Rahat on tällöin palautettu tilille muutamassa päivässä tai rikkinäisen osan tilalle on tuotu uusi kotiovelle asti.Toisaalla tuote on pitänyt viedä liikkeeseen, josta on annettu uusi tilalle. Yhtä tuotetta on pitänyt käyttää huollossa jo kahdesti lyhyen ajan sisällä. Mitään matkakorvauksia näistä käynneistä ei tietenkään ole saanut, ylimääräisestä vaivasta puhumattakaan.Haluaisin saada rahoilleni vastinetta eli tuotteen, joka toimii niin kuin pitääkin ja kestää käytössä sen normaalin elinkaaren. En osaa sanoa, onko tässä ollut vain huonoa tuuria ja monta maanantaikappaletta, vai onko laatu tosiaan aina näin huonoa. Ei kuitenkaan tee mieli ostaa enää mitään ennen kuin on ihan pakko.