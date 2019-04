Mielipide

Helsingin päärautatieasema on sotkuinen

Helsingin

päärautatieasema on kaunis ja arvokas rakennus. On surkeaa, ettei sitä pidetä yhteiskuntamme tasolla. Aseman läpi kävellessä mieleen tulee perestroikan jälkeinen Viipurin aseman alemmuustila.Selitykseksi pysyvälle sotkuisuudelle eivät kelpaa suuret matkustajamäärät. Euroopan suuret asemat hohtavat puhtauttaan, vaikka matkustajamäärät ovat suurempia. Myöskään sääolot eivät riitä selitykseksi, koska esimerkiksi Tukholman rautatieasema on putipuhdas ja erittäin miellyttävä kokemus matkaajalle.Olisiko maailman onnellisimmalla maalla voimia hoitaa brändiään myös siivoamalla Helsingin sydän kuntoon?