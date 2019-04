Mielipide

Vaalijärjestelmä on poliitikoille arvaamaton, mutta äänestäjät kokevat saavansa itsensä näköisiä kansanedustaj

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oman työhuoneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalijärjestelmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskiviikkona kansan­edustajat joutuvat hetkeksi keskeyt­tämään vaali­kampanjansa, kun edus­kunta viettää vaali­kauden päättäjäisiä.Päivä on erityisen arvokas niille edustajille, jotka luopuvat tehtävästään vapaaehtoisesti. He saavat kuulla kauniita sanoja puhemiehen korokkeelta, eikä heillä ole sen jälkeen kiire vaali­kentille jakamaan esitteitä tai ottamaan vastaan kansalaispalautetta.Tilanne on varmasti myös haikea, sillä monelle kyse on pitkän kaaren pääte­pisteestä. Vaikka asiaa Eduskuntataloon varmasti on vielä myöhemminkin, luopujat eivät enää palaa istuntosaliin.tyhjentäminen on vapaaehtoisesti luopuvalle itsestään selvää, mutta samaan urakkaan ryhtyy myös moni jatkokaudelle tähtäävä kansanedustaja.On toki käytännöllistä hankkiutua eroon neljän vuoden aikana nurkkiin kertyneestä paperista, mutta kyse on myös psykologiasta. Jos kansa ei sattuisikaan antamaan valtakirjaa vaaleissa, pettymyksen käsittely on asteen verran helpompaa, kun ei kaiken lisäksi tarvitse vielä lähteä raivaamaan omaa työhuonetta seuraajalle.Tilastot osoittavat, että putoamisen riski on todellinen. Tyypillisesti kansanedustajista vaihtuu noin kolmannes, ja vain osa heistä luopuu vapaaehtoisesti.pitää Suomessa poliitikkoja varpaillaan. Edes eduskunnan puhemies tai ministeri ei voi olla täysin varma valinnastaan.Koska käytössä ei ole listavaalia, jossa puolue käytännössä päättää läpimeno­järjestyksen, puoluetoveri samasta vaalipiiristä on usein hankalin kilpailija.Listavaalimaissa näkyy kuitenkin kolikon toinen puoli. Niissä kunnianhimoisen poliitikon aika menee puolueen sisäisessä hierarkiassa kamppailemiseen. Äänestäjien kohtaaminen räntäsateessa ei välttämättä tuo yhtä hyvää tulosta kuin liittoutuminen kabineteissa.Suomalaista vaalitapaa, jossa yksittäiset ehdokkaat ovat näkyvästi esillä, on moitittu julkisuuden henkilöiden suosimisesta ja puolueiden todellisten erojen hämärtämisestä.Muutama valtiopäivien päättäjäisissä puheita kuunteleva kansanedustaja saattaisi siksi mielessään kannattaa lista­vaalia, mutta muutosta järjestelmään ei ole luvassa.Moni äänestäjä kokee saavansa nykymallilla eduskuntaan paremmin itsensä näköisiä kansanedustajia.