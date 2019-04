Mielipide

Julkinen sektori lisää hyvinvointia

Terveys,

Tätä taustaa

Pohjoismaat

Pienet

Talouspoliittisessa

koulutus, parisuhde, työssäkäynti ja tulot ovat talous­tieteellisen tutkimuksen mukaan onnen tärkeitä lähteitä, kun onnellisuutta mitataan ihmisten tyytyväisyydellä elämäänsä. Tulojen merkitys ei ole yhtä ilmeinen kuin muiden tekijöiden, mutta se on helppo ymmärtää: rikkailla on enemmän mahdollisuuksia valita kuin köyhillä.Tyytyväisyys elämään kasvaa kaiken aikaa tulojen noustessa, mutta hidastuvaa vauhtia. Tietty euromääräisen tulojen lisäys kasvattaa pienituloisten tyytyväisyyttä enemmän kuin suurituloisten. Niinpä talouskasvu ja tuloerojen vähentäminen ovat tärkeitä keinoja onnellisuuden kasvattamisessa. Myös työllisyyden lisääminen ja vakinaisten työsuhteiden osuuden nostaminen ovat hyviä menetelmiä.vasten ei olekaan ihme, että nimenomaan Pohjoismaat ovat kansainvälisten onnellisuusvertailujen kärjessä. Pohjoismaissa keskimääräiset tulot ovat verrattain korkeita, tuloerot pieniä ja työllisyysasteet hyviä.Vuodesta 2012 alkaen julkaistussa World Happiness Report -tutkimuksessa kaikki Pohjoismaat ovat aina olleet kymmenen parhaan joukossa. Suomi on ollut ykkönen kahdessa viimeisimmässä 156 maata kattavassa vertailussa. Uusimmassa mittauksessa Tanska oli toinen, Norja kolmas, Islanti neljäs ja Ruotsi Hollannin ja Sveitsin jälkeen seitsemäs.Tutkimuksessa satunnaisesti valittuja vastaajia pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttään tämänhetkiseen elämäänsä asteikolla 0–10. Maiden väliset erot vastausten keskiarvoissa ovat yllättävän suuria. Suomessa tyytyväisyys on 7,8 ja Pohjoismaissa keskimäärin 7,6, mutta viimeiseksi jääneessä Etelä-Sudanissa vain 2,9. Kaikkien maiden keskiarvo on 5,4.menestyvät erinomaisesti muissakin hyvinvoinnin kansainvälisissä vertailuissa. Pohjoismaat luovat kansalaisilleen hyvinvointia selvästi paremmin kuin esimerkiksi markkinatalouden mallimaa Yhdysvallat, joka sijoittuu onnellisuuden vertailussa sijaluvulle 19 pistemäärällään 6,9.Myös Pohjoismaat ovat markkinatalouksia mutta siitä erikoisia, että niiden julkiset sektorit ovat suuria. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on noin 50 prosenttia. Yhdysvalloissa luku on 35 ja onnellisuusvertailun kymmenessä heikoimmassa maassa vain 25 prosenttia. Hyvinvointivertailujen yllättävin tulos onkin, että julkisen sektorin koko ja tyytyväisyys elämään korreloivat positiivisesti.Kaikissa maissa julkinen sektori vastaa julkishyödykkeiden toimittamisesta – kuten maanpuolustuksesta ja järjestyksestä – sekä korjaa markkinoiden puutteellista toimintaa. Pohjoismaisessa yhteiskuntamallissa julkisen sektorin tehtävänä on lisäksi tasata markkinoilla syntyviä tuloeroja rahoittamalla koulutuspalvelujen tarjonta.tuloerot edellyttävät sitä, ­että heikosti koulutetun työvoiman tarjonta on vähäistä. Julkinen sektori edistää myös työntekijöiden työ­elämävalmiuksia terveyspalvelujen rahoituksen kautta ja aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin.Tällaiset julkiset menot eivät heikennä vaan pikemminkin edistävät talouskasvua ja työllisyyttä. Lisäksi ne pienentävät tuloeroja. Onnellisuusvertailuissa nämä vaikutukset näkyvät kansalaisten tyytyväisyytenä elämäänsä. Korkeiden veroasteiden vaikutukset eivät taloustieteen mukaan ole niin haitallisia kuin talouspoliittisessa keskustelussa usein esitetään.Pohjoismaatkaan eivät toki voisi menestyä ilman tehokkaasti toimivaa markkinataloutta. OECD:n mukaan tuotemarkkinoiden sääntely on Tanskassa ja Suomessa kes­kimääräistä vähäisempää, Ruotsissa ja Norjassa OECD-maiden keski­tasoa. Pohjoismaat menestyvät verrattain hyvin myös kilpailukyvyn kansainvälisissä vertailuissa.keskustelussa julkisen sektorin suurta kokoa ja korkeaa veroastetta pidetään usein talouskasvun ja hyvän työllisyys­kehityksen esteinä.Pohjoismaiden menestyminen todistaa, että julkistalouden rakenne on kokoa merkityksellisempi asia.Julkinen talous voi olla suuri talouskasvua edistävällä tavalla. Koulutuksesta, tutkimuksesta, terveydestä ja muista talouskasvua edistävistä julkisista menoista leikkaaminen heikentää talouskasvua, lisää tuloeroja ja vähentää hyvinvointia.