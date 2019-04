Mielipide

Marian sairaalan alueen uusi kaavaehdotus pilkkaa Helsingin historiaa

Marian sairaalan

alueelle on tehty uusi kaava­ehdotus, joka heikentää alueen esteettistä ja ympäristöhistoriallista arvoa. Julkista keskustelua alueen pitkälle edenneistä suunnitelmista ei ole juurikaan ollut. Tuskin monikaan tietää, että vaikutukset kohdistuvat myös Baanaan ja heikentävät sen toimintoja merkittävästi. Tarkoituksena on myös poistaa Ruoholahden villojen kanssa linjassa oleva 1800-luvulta asti säästynyt matalamittakaava ja ”viherkiila”.Korkea rakentaminen Ruoholahden suojeltujen villojen ja Lars Sonckin suunnittelemien 1800-luvun lopun rakennusten välittömään läheisyyteen on mielestäni erittäin epäonnistunutta kaavoitusta. Tällainen suunnitelma myös pilkkaa Helsingin historiaa.Meidän täytyy ymmärtää, minkälaista tilaa erilaiset ihmisten toiminnot tarvitsevat. Ma­rian sairaalalle ehdotettu kaavamuutos ei ota huomioon alueen ihmisten päivittäisiä käytänteitä eikä nykyisen tilan luonnetta. Rakennetun ympäristön lopputuleman tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukainen eikä vain taloudellisesti kiinnostava.Marian sairaalasta täytyy tehdä alue, jossa erilaiset ihmiset voivat tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä saada esteettisesti arvokkaita kokemuksia. Suunnitelma ei edistä näitä ­arvoja vaan on Helsingin kaupungin kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävää politiikkaa.Kaupungin kaavaehdotus Marian sairaalan alueelle unohtaa avoimen demokratian ja heterogeenisyyden keskittymällä ai­noastaan teknologiakuplaan. Suunnitelma voi johtaa julkisen tilan katoamiseen sekä kerroksellisen historian unohtamiseen. Vielä nyt tämä kerroksellisuus on alueen omaleimaisin piirre – myös ympäristöhisto­riallisen selvityksen mukaan.