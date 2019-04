Mielipide

Ilmailumuseo sopisi entisen paperitehtaan tiloihin Kouvolan Myllykoskelle

Vantaalla

sijaitseva Suomen ilmailumuseo etsii uusia tiloja. Vaatimukset ovat kovat muun muassa koon ja paikan suhteen. Museon esittämät ehdot täyttyvät Myllykosken entisissä paperitehtaan tiloissa.Ilmailumuseo sopisi Myllykoskelle monista syistä. Historiaakin on: tehtaan läheisyydessä on ensimmäisen onnistuneen suomalaisen lennon – Kasper Wreden lennon – muistomerkki. Hieman kauempana on lasivitriinissä replika tuosta itse rakennetusta koneesta. Replikan paikka olisi Ilmailumuseossa.Myös parinkymmen kilometrin päässä oleva Utin sotilaslentokenttä tukisi hanketta.Tehtaan nykyinen omistaja voisi tarjota Ilmailumuseolle tehtaan uudempia tiloja. Vuonna 1983 valmistunut niin sanottu päällystyskonehalli olisi sopiva paikka museon päätilalle: Suuret ikkunat toisivat eloa ja valoa. Korkeutta ja leveyttä riittäisi suuremmillekin koneille. Koneita ja muita laitteita voisi sijoittaa viereisiin avariin ja ilmaviin tiloihinEntiseen tehdasruokalaan voisi sijoittaa museon kahvilapalvelut ja sen yläkertaan matkamuisto- ynnä muut myyntipalvelut.Ilmailumuseo sopisi muutenkin perinteiseen tehdasmiljööseen. Onhan tehtaan aitojen ulkopuolella vasta kunnostettu Kerho ja uutta käyttöä odottava Pääkonttori.Alueelle olisi hyvät kulku­yhteydet eri puolilta Suomea ja Venäjältäkin.Hanke edellyttäisi myös Kouvolan kaupungin sitoutumista siihen. Tähän panostaminen toisi Kouvolalle varmasti enemmän julkisuutta, turisteja sekä matkailutuloja kuin Kimolan kanava ja Kymiring yhteensä.Nyt Kouvolan kaupunki ja tehdasalueen nykyinen omistaja kipin kapin Ilmailumuseon päättäjien pakeille!