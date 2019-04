Mielipide

Itäinen rantarata on kansallisesti parempi ratkaisu kuin Kouvolan oikorata

nopeiden itäyhteyksien kannalta paras ratkaisu Helsingistä itään suuntautuville ratahankkeille saavutetaan itäisellä rantaradalla. Suora ratayhteys rannikkokaupunkeihin Helsingistä itään ja edelleen Luumäelle kytkee rannikon työssäkäynti­alueen osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta ja mahdollistaa nopeimmat yhteydet myös Karjalan radalle ja Pietariin.Itäisen rantaradan toteuttamisella on merkittävä myönteinen vaikutus rannikkoalueen kehittymiseen. Ratayhteys on tärkeä Kymenlaakson ja koko Itä-Suomen tavaraliikenteen ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Myös saatavissa oleva ilmastohyöty on huomattava, koska nykyisellään suora ratayhteys pääkaupunkiin puuttuu kokonaan.Liikenne- ja viestintäminis­teriön tuore selvitys Itärata-hankkeesta toteaa Kosken­kylä–Kouvola-ratayhteyden kannattamattomaksi. Kouvolan ja Helsingin välinen matka-aika lyhenee uuden, 1,7 miljardia euroa maksavan oikoradan avulla vain 13 minuuttia. Helsingin työssäkäyntialue ei muutu. Itä-Suomen asiointi Helsingissä kuitenkin nopeutuu. Selvitys vahvistaa aiemman Helsingistä itään suuntautuvien ratayhteyksien selvityksen tuloksia.Itä-Suomen asiointiliikennettä voidaan nopeuttaa eniten parantamalla Savon ja Karjalan ratoja, jolloin hyöty saavutetaan pienemmin investoinnein. Nämä parannukset ovat tarpeellisia, ja ne tulisi toteuttaa heti.Kansallisten ratahankkeiden valmistelun tulee perustua avoimeen ja tasavertaiseen selvittämiseen. Valtion ja päättäjien on kannettava vastuuta siitä, että käytetyille verorahoille saadaan vastinetta.