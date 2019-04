Mielipide

Hyvää sote-pöhinää ei kannata heittää hukkaan

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaaehtoisissa

tekevät virheitä, mutta viisas ottaa niistä opiksi. Tähän mennessä viisi eri hallitusta on yrittänyt toteuttaa kuutta erilaista sote-mallia. Toivottavasti niistä on myös opittu jotain.Päättyvällä vaalikaudella suurimmaksi virheeksi osoittautui, että keskusta ja kokoomus lähtivät ajamaan omia puoluepoliittisia tavoitteitaan innokkaammin kuin itse sote-palvelujen parantamista. Keskusta ajoi yltiöpäistä maakunta­uudistusta ja kokoomus utopistista valinnanvapautta.Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monimutkainen kokonaisuus, joka on myös iso rahan ja vallan temmellyskenttä. Poliittisten päättäjien huomio keskittyy helposti – ja ymmärrettävästi – valta- ja aluepolitiikkaan. Itse palvelujen yksityiskohdissa kannattaa kuitenkin kuunnella alan ammattilaisia.sote-palvelujen järjestämistä koskeva lainsäädäntö kaatui, ammat­tilaisten valmistelutyössä on jo syntynyt paljon hyvää. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa oli mukana tuhansia alansa huippuosaajia jokaisessa maakunnassa.Eri kunnista tulleet ammattilaiset saattoivat kohdata ensimmäistä kertaa ja havaita, että heillä on paljon yhteistä. Kuntien välinen henkinen muuri ylittyi, ja hyviä käytäntöjä alettiin jakaa ja kehittää yhdessä. Tällaista ei ole Suomessa tässä mittakaavassa ennen nähty. Tältä osin ollaan aivan eri tilanteessa kuin edellisen vaalikauden lopussa neljä vuotta sitten.Pirkanmaan sote-muutosjohtajan Jaakko Herralan mukaan syntyi uudenlainen yhdessä tekemisen kulttuuri. Tätä hyvää pöhinää ei kannata heittää hukkaan.Herralan mielestä olisi painajainen, jos kaikki hyvä työ jäisi nyt pöytälaatikkoon. Siksi seuraavan hallituksen pitäisi ensi töikseen huolehtia siitä, miten sote-valmistelun hedelmät hyödynnetään. Aikaa päätöksille on vain muutama kuukausi.palveluista pitäisi siirtää kuntia suuremmille toimijoille, jotta rahat riittävät eri puolilla maata. Se on tärkeää myös siksi, että oman erikoisalansa huippuosaajia riittäisi koko maahan.Perustuslakivaliokunta on jo viime vaalikaudella todennut, että vaihtoehtoja on kolme: itsehallintoalueet – joita Sipilän hallitus yritti –, yksi­tasoiset kuntayhtymät tai vastuun siirto valtiolle. Näistä kuntayhtymä on hankalin sovittaa yhteen perustuslain kanssa. Viiden eri ministe­riön viime viikolla julkistamassa sote-muistiossa todetaan, että kuntayhtymämalliin sisältyy ongelmia tehtävien laajuuden, kansanvaltaisuuden ja kuntien taloudellisen itsehallinnon yhteensovittamisessa.Varteenotettavin vaihtoehto lienee jatkossakin jonkinlainen itsehallintoalue.kaupungit – Helsinki ja Tampere etunenässä – ovat jo ottaneet voimakkaasti kantaa sen puolesta, että ne saisivat jatkossakin olla sote-palvelujen järjestäjiä. Ne toivovat, että palveluissa jatkettaisiin nykymallilla ja kunnat muodostaisivat halutessaan vapaaehtoisia kuntayhtymiä.Hyvin pärjäävät kaupungit haluavat ymmärrettävästi pitää kiinni rahasta ja vallasta. Sote-palvelujen näkökulmasta nykymalli ei kuitenkaan ole paras mahdollinen.Esimerkiksi Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö on todennut, että nykymallin jatkuessa kansalaisten yhdenvertaisuus voidaan unohtaa. Suuret kaupungit kyllä pärjäävät, mutta suurelle osalle kunnista ja niiden asukkaista kävisi huonosti. Osa kunnista voisi päätyä valtion haltuun kriisikuntina.Itsehallintoalue olisi kuntayhtymää parempi ratkaisu, koska sillä olisi suorilla vaaleilla valitut päätöksentekijät. Päättäjien tehtävä olisi huolehtia koko alueen riittävistä palveluista parhaalla mahdollisella hinta-laatusuhteella. Mitä isompi alue, sitä paremmin se pystyisi turvaamaan sekä rahoituksen että osaamisen.kuntayhtymissä jokainen kunta ajaa omaa etuaan ja pyrkii säästämään omia rahojaan. Ristikkäisten etujen paineessa koko alueelle ei ole helppoa saada parhaita mahdollisia palveluja parhaaseen mahdolliseen hintaan.Sote-uudistus tarkoittaisi rahan siirtoa Uudeltamaalta köyhemmille ja enemmän sairastaville alueille. Samalla se tarkoittaisi, että myös Helsingissä palvelujen kustannus-hyötysuhde paranisi. Mutta kuntapoliitikot ilmeisesti haluavat vähän tehottomammat palvelut, kunhan rahat vain pysyvät omissa käsissä.