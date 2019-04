Mielipide

Eläkeyhtiöt laskevat liikaa osakkeiden varaan

Neljä ja puoli miljardia

euroa on iso summa. Varsinkin, jos sen menettää. Näin kävi suomalaiselle eläkejärjestelmälle viime vuonna.Eläkevaroja on 193 miljardia ­euroa. Vuoden 2018 tuotto jäi 2,4 prosenttia miinukselle. Maailman osakemarkkinan kehitys oli negatiivinen, eikä koroistakaan saatu tuottoja. Se näkyi kaikissa salkuissa.Työeläkevakuuttajat Telan tilastoista näkyy, että suomalaisen eläkerahan osake- ja osaketyyppisten sijoitusten paino on kasvanut ennätyksellisen korkeaksi. Se on koko ­sijoitusomaisuudesta 53,4 prosenttia. Osakepainot nousivat edelliseen ennätykseen vuonna 2007, juuri ­finanssikriisin kynnyksellä. Tuo vuoden 2007 huippu ohitettiin vasta vuonna 2014. Sen jälkeen osakesijoitusten painot ovat nousseet vuosi vuodelta.Muistavatko eläkeyhtiöt hallita omaisuusluokkien painoa eli allokaatiota koskevilla päätöksillä myös salkun riskiä, vai onko kurssi­nousun tai muiden vaikuttimien ­annettu hoitaa päätöksenteko?Eläkevakuuttajien allokaatiot tuntuvat ainakin seuranneen markkinahintojen muutoksia. Erityisesti finanssikriisin vuosina osakepainot putosivat – ja niiden sallittiin pudota –, minkä jälkeen osakepainot ovat nousseet samaa tahtia markkinan kanssa.päätöksiä allokaatiosta ohjaa vakavaraisuuslainsäädäntö. Kun puskuria on hyvien vuosien ansiosta syntynyt, osake­riskiä on ollut varaa kasvattaa.Julkisten alojen työeläkelaitokset (Keva ja Valtion eläkerahasto) eivät tämän lainsäädännön piiriin kuulu. Ne ovat voineet ottaa osakeriskiä vapaammin. Viime vuonna tämä lievästi korkeampi osakeriski näkyi isompana miinusmerkkisenä kehityksenä.Suomalaisten eläkeyhtiöiden salkkujen allokaatiot muistuttavat paljon toisiaan, vaikka vakavaraisuusvaateissa on eroja. Osakkeilla on merkittävä paino, suorissa korkotuotteissa kolmannes ja kiinteistöissä kymmenes. Rohkeutta omien lähtökohtien mukaisen allokaation muodostamiseen tuntuu uupuvan.Eläkejärjestelmän rakenne saa toimijat metsästämään tuottoa naapureitaan vilkuillen. Eläkeyhtiöiden sijoitushorisontin pitäisi kantaa sukupolven yli, mutta sijoitusten tuottoluvut julkaistaan vuosineljänneksittäin. Väistämätön vertailu saa eläkeyhtiöt ja niiden johtajat ajamaan allokaatioitaan samaan suuntaan.Huoli samankaltaisuudesta ei rajoitu suuriin eläkeyhtiöihin. Myös pienemmät eläkekassat ja säätiöt kopioivat suurempiaan, ja ne tekevät usein osakepainoissaan vastaavia muutoksia. Näin isojen tekemillä allokaatiomuutoksilla on taipumusta vyöryä läpi koko kentän.Sijoittamisessa muiden kopioiminen on huono tapa toimia, vaikka se onkin varmin tapa päästä samanlaisiin tuloksiin.Kopioimisen mielekkyyttä laskee vielä se, ettei pienemmillä toimi­joilla ole kaikkia suurten käyttämiä työkaluja, kuten monipuolisia johdannaissalkkuja tai pääsyä samoihin pääoma- tai hedgerahastoihin. Pinnalta samannäköisten salkkujen tuottoprofiilit voivatkin käytännössä poiketa toisistaan.tuore eläkevarojen sijoitustuotto-oletus on reaalisesti 2,5 prosenttia vuodessa vuoteen 2028 asti. Tämän jälkeen tuottojen oletetaan nousevan. Kun mukaan otetaan laskelman inflaatio-oletus, lähivuosien nimellinen tuotto-odotus on jo 4,2 prosenttia.Tämä tuotto-odotus lienee pienempi kuin koskaan aikaisemmin, mutta sekin saattaa vielä osoittautua turhan optimistiseksi.Lyhyet markkinakorot ovat miinuksella, ja Saksan valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korko on painunut jälleen nollaan. Tämä tarkoittaa, että osake- ja osake­tyyppisille sijoituksille muodostuva tuotto on nyt paljon vartijana.Vaikka osakepainon nostaminen historiassa on parantanut tuottoja pitkällä aikavälillä, toisinkin voi käydä. Toteutuva tuotto voi olla pitkiäkin aikoja myös negatiivinen.Varmaa on vain, että osake­painon nostaminen on kasvattanut eläke­salkkujen lähivuosien riskiä. Osakkeiden melko tavallinenkin hinnanlasku voi tuoda miljardien eurojen vajeen Eläketurvakeskuksen tuottolaskelmiin.Markkinoilla ei ole velvollisuutta tarjota sijoittajille näiden tarvitsemia tuottoja. On sijoittajan vastuulla mitoittaa omat velvoitteensa odotettavia tuottoja vastaaviksi.