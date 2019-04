Mielipide

Taksikuski ajelutti muistisairasta vanhusta Espoossa – sairaalakäynnille tuli hintaa 300 euroa

hinnoittelu on viime kesän jälkeen ollut villiä ja vapaata. Erityisen villiksi se näkyy menneen puolustuskyvyttömien satunnaisten matkaajien kohdalla. Heillä ei ole tuntumaa matkojen hinnoista eikä kykyä tehdä hinta-arviota verkossa ennen matkaa.Työskentelen lääkärinä Espoon sairaalassa. Vastaanotollani kävi lievää muistisairautta sairastava iäkäs mies. Hän ei osaa käyttää tietokonetta eikä hänellä ole omaisia, jotka voisivat häntä siinä auttaa. Hän ei myöskään tiennyt, että Kela-taksille on olemassa oma tilausnumeronsa.Mies ihmetteli, kun taksi oli veloittanut 70 euroa matkasta Olarista Espoon sairaalaan. Kuittia hän ei muistanut saaneensa. Ison taksifirman nettisivujen mukaan matkan hinta on noin 30 euroa yhteen suuntaan.Sen hän kyllä muisti, että edellisellä kerralla häntä oli kyyditetty sairaalaan Kivenlahden ja Kehä III:n kautta, ja matka edestakaisin oli maksanut 300 euroa. Siis viisinkertaisesti normaalihintaan nähden.Uuden lainsäädännön mukaan taksamittaria ei tarvita puolustamaan asiakasta, vaan käytännössä puolustuskyvyttömän matkustajan ollessa kyydissä kuljettaja voi laskuttaa mitä vain – mikään ei ole kohtuutonta eikä rikollista.Kenen etua hintojen vapauttamisella ajettiin?