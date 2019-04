Mielipide

Ratkaiseva apu painonhallintaan löytyi psykoterapiasta

Terveydenhuollon

Menin

Olen

ammattilaisten suhtautuminen ylipainooni on vuosien varrella ollut hämmentävää. Koulun terveystarkastuksista on jäänyt mieleen painooni liittyvät kommentit.Aikuisiällä olen useita kertoja aktivoitunut hakemaan apua painonhallintaan. Yksityisessä ja julkisessa terveydenhuollossa lääkärit ovat antaneet monenlaisia ohjeita. Eräs lääkäri kehotti totuttelemaan sietämään näläntunnetta, toinen neuvoi syömään vähemmän kuin kulutan. Kolmas suositteli herkkujen syömisen lopettamista ja ehdotti tilalle kurkkua ja purukumia. Eräs lääkäri suositteli yrttipuristeita.myös lihavuuteen erikoistuneen lääkärin vastaanotolle, ja elämäntapaohjauksen sijaan hän otti heti kättelyssä puheeksi lihavuusleikkauksen. Kokeilin myös painonhallintaa käsittelevää nettipalvelua. Sen asiakkaana pääsin klikkailemaan hymy- tai surunaamoja ja sain neuvoja hengitystekniikkaan sekä vinkin mennä metsään.Viimeksi kun puhuin ylipainostani lääkärin kanssa, tämä suositteli painonpudotusta, jotta minusta olisi pidempään iloa lapsilleni ja puolisolleni.korkeasti koulutettu ­kolmekymppinen nainen, ja ymmärrän ravitsemussuositukset sekä sen, millaisella ruokavaliolla ja valinnoilla paino putoaisi. Jos painonhallinta olisi todella kiinni vain siitä, että päättää alkavansa syödä vähemmän kuin kuluttaa tai päättää lopettaa haitallisen syömiskäyttäytymisen pysyvästi, tuskinpa yhteiskunnassamme olisi kasvavaa ylipaino-ongelmaa.Väitän, että useimmat ylipainoiset haluaisivat painonsa putoavan esimerkiksi terveydellisistä syistä, ulkonäön ja hyvinvoinnin takia tai sen vuoksi, miten ylipainoisiin yhteiskunnassamme suhtaudutaan. Kysymys kuuluu, miksi pitkäjännitteinen painonhallinta on haastavaa ja miksi pudotetut kilot useimmiten tulevat takaisin.Noin vuosi sitten hakeuduin psykoterapeutin vastaanotolle tavoitteenani saada apua painonhallintaan. Kynnys oli korkea, mutta ensimmäisestä käynnistäni lähtien olen tuntenut löytäneeni ratkaisevan avun. Arvelin, että apu painonhallintaan oli muualla kuin ­näläntunteessa kärvistelyssä ja ravintolisätableteissa.Psykoterapiassa olen tunnistanut esimerkiksi syömiseen liittyviä haitallisia tapojani ja ajatuksiani sekä sen, että syöminen on ollut minulle keino esimerkiksi käsitellä vaikeita tunteita. Suhteeni ruokaan on muuttunut, enkä syö enää yhtä impulsiivisesti kuin aiemmin. Painoni on psykoterapian myötä pudonnut, vaatekokoni pienentynyt sekä kuntoni parantunut.Terapia on tuonut muutosta myös muille elämänalueille. On ollut tärkeää, että niinä hetkinä, kun paino ei ole pudonnut, se ei ole lähtenyt takaisin nousuun. Matkaa normaalipainoon on, mutta suunta on oikea.ammattilaisten tulisi nykyistä enemmän ottaa painonhallinnan psyko­logiset tekijät huomioon ylipainoisia potilaita hoitaessaan. Terapiani on vaatinut taloudellista panostusta ja jostain muusta luopumista. Kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Terveydenhuollossa tähän tulisi ohjata selvästi nykyistä enemmän resursseja.Varmasti lähes jokainen ylipainostaan kärsivä on kokeillut kalorien laskemista ja ihmedieettejä. Yleensä ratkaisu kuitenkin löytyy syvemmältä.