Mielipide

Olisiko aika alentaa äänestysikää?

perusteella äänestäisit eduskunta­vaaleissa, kysyin 13-vuotiaalta pojaltani.”Äänestäisin sitä puoluetta, joka on paras kalojen kannalta”, hän sanoi. Seurasi esitelmä patojen purkamisesta ja muista keinoista uhanalaisten kalojen suojelemiseksi.Poikani on siis innokas virkistyskalastaja, mutta on hänellä näkemyksiä myös Suomen verotusjärjestelmästä.Valitettavasti poikani saa odottaa. Jos luvassa ei ole ennenaikaisia eduskuntavaaleja, hän pääsee äänestämään tärkeimmissä vaaleissa vasta kahdeksan vuoden päästä, muutama kuukausi ennen 22-vuotissyntymäpäiväänsä.vanhenee pelottavaa vauhtia, sillä väestön ikärakenne on kamala ja syntyvyys on romahtanut. Näissä vaaleissa 18–34-vuotiaita on ensimmäistä kertaa vähemmän kuin yli 65-vuotiaita. Jatkossa repeää railo. Viidenkymmenen vuoden päästä yli 65-vuotiaita on kaksi kertaa enemmän kuin 18–34-vuotiaita, väestöennuste kertoo.Vanhemmat polvet ovat myös nuoria aktiivisempia äänestäjiä. Viime eduskuntavaaleissa vain 47 prosenttia 18–24-vuotiaista käytti äänioikeuttaan. 55–69-vuotiaista jopa 80 prosenttia äänesti. Yli 70-vuotiaista uurnilla kävi 72 prosenttia.Kehitys johtaa siihen, että iäkkäiden äänet ratkaisevat eikä puolueiden edes tarvitse välttämättä puhutella nuoria.Viime aikojen ilmastoprotesteissa näkyy vastareaktio. Nuoret ovat aktivoitumassa poliittisesti, kun he kokevat, ettei heidän huoliaan oteta vakavasti.pohtia vakavasti äänestysiän laskemista. Vastustajien mukaan 16-vuotiaat eivät ole riittävän kypsiä tekemään äänestyspäätöksiä. Siinä iässä he ovat kuitenkin vastuussa teoistaan ja voivat joutua vaikka vankilaan.On myös väitetty, että nuoret vain oppisivat olemaan äänestämättä. Kävisikö tosiaan niin?Useimmat nuoret asuvat 16–18-vuotiaina yhä vanhempiensa kanssa ja voisivat saada näiltä äänestämisen mallia. Äänestyspaikalle mentäisiin ehkä yhtä matkaa. Jos vanhemmat eivät äänestäisi, tukea voisi tulla koulusta. Äänioikeuden avulla yhteiskuntaoppi tulisi todeksi.on juhlapäivä. Toivottavasti liikkeelle lähtevät sankoin joukoin niin vanhat, nuoret kuin me keski-ikäisetkin.Sukupolvien välisen solidaarisuuden nimissä ojennan kuitenkin käteni nuorisolle. Ennen lopullista äänestyspäätöstä käyn poikani kanssa läpi myös puolueiden kalakannat.