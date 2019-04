Mielipide

Sote-uudistus pitää viedä läpi peruskoulun tapaan

Marraskuussa 1963

asiantuntijoiden ja yhteiskuntaa seuraavien mielestä politiikka on rikki. Maaliskuussa kaatunut ja Juha Sipilän (kesk) hallituksenkin kaatanut sote-uudistus on tästä valitettava esimerkki.Toista vuosikymmentä lähes jokainen poliitikko oikealta vasemmalle on korostanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeyttä, mutta silti lakiesityksiä ei saatu vietyä eduskunnassa täysistunnon päätöksentekoon asti.Aiempina vuosikymmeninä eduskunnassa on onnistuttu viemään läpi suuriakin uudistuksia.vertailukohta on peruskoulun niin sanotun puitelain säätäminen 1960-luvun lopulla.Myös peruskoulu-uudistuksessa oli kysymys laajasta yhteiskunnallisesta hankkeesta, jonka tarpeen ymmärsivät kaikki. Huolimatta hyvinkin erilaisista periaatteellisista näkemyksistä peruskoulu-uudistus saatiin toteutettua.Ennakkoluulottoman päätöksen jäljet näkyvät vielä nykyisinkin. Suomalainen koulutus on maailman huippuluokkaa.eduskunta päätti äänin 123–68 siirtyä sata vuotta vanhasta rinnakkaiskoulumallista – kansakoulusta ja oppikoulusta – yhtenäiskoulujärjestelmään. Tämän jälkeen yhtenäiskoulun eli peruskoulun suunnittelu käynnistettiin komiteoissa. Kolmessa vuodessa komiteat hioivat kouluväen ja poliitikkojen ajatukset selkeiksi lakiesityksiksi.Toukokuussa 1966 nimitettiin Rafael Paasion hallitus, ja hallitusohjelmaan kirjattiin peruskoulun toteuttaminen. Saman vuoden marraskuussa hallitus käsitteli iltakoulussa puitelakia ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen alkoi tapahtua.Alkuvuodesta 1967 lakiesityksestä käytiin neuvotteluita eduskuntaryhmien kanssa ja huhtikuussa opetusministeri Reino Oittinen esitteli puitelain eduskunnalle. Tämän jälkeen lakiesitys siirtyi valiokuntiin.Valiokuntien mietinnöt valmistuivat alle vuodessa. Tuona aikana sivistysvaliokunta kuuli 72:ta ja perustuslakivaliokunta viittä asiantuntijaa. Ero sote-uudistuksen satoihin ja taas satoihin asiantuntijakuulemisiin on huima.Alkuvuodesta 1968 käytiin presidentinvaalit, ja samalla vaihtui hallitus. Runsaassa kuukaudessa uusi Mauno Koiviston hallitus käsitteli puitelakiesityksessä nähtyjä ongelmia, ja huhtikuussa lakiesitys siirtyi eduskunnan suureen saliin. Toukokuussa 1968 eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain oikeisto-opposition vastustuksesta huolimatta.yhteiskuntaa perin juurin muuttanut peruskoulu-uudistus pystyttiin siis viemään hallituksen ensimmäisestä iltakoulusta eduskunnan päätökseen 18 kuukaudessa – siitäkin huolimatta, että esitykseen sisältyi ideologisten näkökulmien ohella vaikeita kysymyksiä uskonnon- ja kielenopetuksesta sekä yksityiskoulujen omaisuuden turvaamisesta.Tulevia uudistuksia ja lakihankkeita pohdittaessa kannattaa kysyä, voiko historiasta oppia jotain. Voisi olla järkevää palata suurien lakiuudistusten yhteydessä parlamentaarisiin komiteoihin, joissa olisi niin asiantuntijoita kuin poliitikkojakin ja joille annettaisiin riittävästi aikaa uudistusten pohtimiseen.Myös eduskunnan pitäisi pohtia työtapojaan. Valiokunnissa tulee kuulla asiantuntijoita, mutta poliitikkojen tehtävä on päättää.uudistukset edellyttävät aina laajaa poliittista hyväksyntää. Tämän varmistamiseksi olisi tärkeää tunnistaa yhteiskunnan valtasuuntaukset. Puitelain säätämisen aikaan 1960-luvulla vallalla olivat tasa-arvo ja taloudellisen kasvun ideologia, ja molemmat suuntaukset tasoittivat yhtenäiskoulun tietä. Nämä olivat myös sellaisia arvoja, joihin koko poliittinen kenttä pystyi sitoutumaan.Sote-uudistuksen taustalta on vaikea löytää samanlaisia valtasuuntauksia ja niihin perustuvia yhteisiä arvoja.Päällimmäiseksi mieleen on jäänyt poliittinen lehmänkauppa, jonka tuloksena keskusta olisi saanut maakuntahallinnon ja kokoomus valinnanvapauden. Laajat kokonaisuudistukset edellyttävät enemmän.Seuraavaa sote-uudistusta suunniteltaessa kannattaisi miettiä, mitä nykyiset valtasuuntaukset ovat ja millaisiin asioihin kansalaisten enemmistö voi nyt sitoutua.