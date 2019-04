Mielipide

Väkivaltainen oppilas varastaa opettajan huomion

Alkuopettajana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

suuri osa ajastani kuluu siihen, että puutun lasten käytöshäiriöihin ja opetan heille vuorovaikutustaitoja. Ensisijaisena tehtävänäni on luoda perusturvallisuutta. Toissijainen tehtäväni on opettaa. On aivan tavallista, että oppitunnin alusta kymmenen minuuttia kuluu välituntiriidan selvittämiseen.Samalla kun ohjeistan oppilaita aloittamaan työskentelyn itsenäisesti, pitelen riitapukareita eri puolilla käytävää ja yritän saada selkoa tilanteista. Tämä on tärkeää, sillä valveutuneet vanhemmat haluavat kuulla jokaisen yksityiskohdan riidan syistä ja seurauksista. Kirjaan nopeasti muistiinpanot ylös tapahtuneesta, piirrän tilannekuvan lasten kanssa ja sanoitamme tunteita. Sen jälkeen pääsen jatkamaan oppituntia.Työskentely jatkuu, kunnes näen, miten edelleen vihainen oppilas hakkaa pöytäänsä välituntikellon tahtiin. Ennakoin, enkä päästä häntä ihan vielä ulos. Tunnin jälkeen palaan koneelle ja kirjaan vanhemmille selonteon mustelmista, avonaisista silmäkulmista ja paikatuista haavoista. Lapsi luikkii välitunnille pitkin seinänvieruksia ja potkii mennessään toisten vaatteita ja kenkiä.Mitä oppivat ne parikymmentä muuta ekaluokkalaista, jotka käyvät päivittäin koulua vaikeista tunne-elämän häiriöistä kärsivien lasten kanssa? He oppivat selviytymistaitoja, kokevat stressiä ja uupumusta. He oppivat sietämään raivokohtauksia, väistelemään lentäviä saksia. He oppivat itseohjautuvaa opiskelua, vaikka eivät ole siihen vielä valmiita. Heidän oikeutensa oppimiseen ei toteudu.Milloin yksilön oikeus saada opettajalta jatkuvaa ohjausta käytöshäiriöihin on mennyt muiden koulurauhan edelle? Koska te vanhemmat heräätte asiaan ja vaaditte tähän muutosta? Kuinka moni teistä haluaisi työskennellä jatkuvassa väki­vallan uhassa?