Kanssahiihtäjä meuhkasi, etteivät pienet lapset kuulu ladulle, mutta Suomi on silti maailman lapsi­ystävällisi

hiljattain Kauppa­lehdestä jutun, jossa Kaliforniassa elävät suomalaisäidit vertailivat Suomen ja Yhdysvaltojen lapsiystävällisyyttä. Suomi hävisi. Äitien mielestä Kaliforniassa lapset huomioidaan töissä, kadulla, ravintoloissa ja tilaisuuksissa. Suomessa äideistä on tuntunut, etteivät lapset ole tervetulleita. Lapsista on myös huomauteltu esimerkiksi ravintolassa.Lukiessa minua nauratti yhden äidin kuvaus siitä, miten hän yritti päästä lasiovista rattaiden kanssa sisään ja vartija seurasi kamppailua vierestä auttamisen sijaan. Only in Finland. Vai onko? Onko Suomi lapsivastainen maa, kuten välillä sanotaan? Täällähän on kehitelty esimerkiksi tapahtumakonsepti Perheet safkaa kampanjoimaan lapsiystävällisemmän ravintolakulttuurin puolesta.ollut 12 vuotta vanhempi ja ajattelen, että Suomi on maailman lapsiystävällisimpiä maita. Meillä ei ole Kalifornian äitien kuvailemia äitihuoneita ja rintapumppuja työpaikalla, mutta meillä on perhevapaajärjestelmä, joka takaa, että lasta voi halutessaan jäädä imettämään kotiin vuodeksi menettämättä työpaikkaansa. Ehkä näemme rintapumppuhuoneita, jos useampi isä alkaa käyttää osan vanhempainvapaasta.Suomalainen lapsiystävällisyys on rakenteissa ja asioissa, jotka ovat meille itsestäänselvyyksiä. Perhevapaajärjestelmässä, neuvolassa, päivähoidon ja koulun laadussa, kouluruokailussa, kirjastoissa, joka kaupunginosan leikkipuistoissa ja työkulttuurissa, jossa on mahdollista lähteä viideksi päiväkodille.törmännyt huomauttelijoihin, kuten Kalifornian äidit ja monet muut vanhemmat. Kohdalleni on osunut tyyppi, jonka mukaan lapset eivät kuulu ruokakauppaan, ja lapsen vaientamisen opastajia junissa. Ja tyyppi, joka sujahti 2-vuotiaan ohi hiihtoladulla ja meuhkasi sen jälkeen hyvän tovin, etteivät alle 5-vuotiaat kuulu ladulle.Ajattelen, että nämä ovat merkkejä törpöstä ihmisluonteesta ennemmin kuin lapsivastaisuudesta. Veikkaan, että latu- ja kaupparaivoajia olisi ärsyttänyt myös hitaasti etenevä aikuinen. Huomattavasti enemmän lasten kanssa on tullut vastaan ystävällisyyttä ja avun tarjoajia.Minulla ei ole huonoja kokemuksia ravintoloista. Silti osallistun Perheet safkaa -päivään taas syksyllä, kun se järjestetään. Tuki kaikelle, joka auttaa lopettamaan sen älyttömän, ajoittain käytävän keskustelun, kuuluvatko lapset ravintolaan. Ravintolat ovat jo pullollaan lapsiperheitä ja hyvää palvelua.