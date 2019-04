Mielipide

Nuorten koulutuspakkoa on harkittava uudelleen

Nuorten

Nuorten

Työn

Koulutustakuun

syrjäytyminen on valtakuntamme kesto-ongelma. Vuonna 2013 sitä ehkäisemään luotiin nuorisotakuu.Nuorisotakuu yhdisti entistä tiiviimmin kaksi edeltäjäänsä, vuonna 2005 lanseeratut nuorten yhteiskuntatakuun ja nuorten koulutustakuun. Käytännössä nuorisotakuun seurauksena lisättiin viranomaisten yhteistyötä ja tiedonkulkua nuorten työttömien asioista. Samalla nuorten työttömien kontrollointia lisättiin.Nuorisotakuu sai Jyrki Kataisen (kok) hallituksen aikana runsaasti resursseja valtion budjetista. Vuonna 2015 Juha Sipilän (kesk) hallitus leikkasi ensi töikseen resurssit alle puoleen. Esimerkiksi toimivaksi osoittautunut nuorten palkkatuki lakkautettiin ja nuorten työpajoilta leikattiin varoja. Lisäresursseja annettiin vain etsivälle nuorisotyölle ja matalan kynnyksen neuvontapisteille, Ohjaamoille.Resurssien vähentämisestä huolimatta nuorten työttömien kontrollointi on jopa lisääntynyt.Sipilän hallituksen kaudella talouden taantuma taittui ja työttömyysaste pienentyi. Vaikka työ­elämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan kutistunut, heitä on edelleen paljon.Eurostatin mukaan vuonna 2016 Suomessa 7–10 prosenttia nuorista työikäisistä kuului tähän ryhmään. Osuus on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun tavoitteena on ollut taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, koulutus- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi jäämisestä. Sipilän hallitus panosti siihen, että nuoret saataisiin toimenpiteiden piiriin, vaikka resursseja on muuten leikattu.Nuoria ei ainoastaan tueta, vaan käytössä on myös keppi. Työtön, joka kieltäytyy työhaastatteluista tai aktivointitoimenpiteistä, menettää työttömyyskorvauksensa. Lisäksi toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata määräajaksi, jos kieltäytyminen toistuu.Nuorisotakuussa on myös sank­tioin tuettu koulutuspakko. Alle 25-vuotiaan, jolla ei ole toisen asteen koulutusta tai jolla on vain lukiokoulutus, täytyy hakea yhteishaussa ammattiin valmistavaan koulutukseen: ammattikouluun, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Toimeentulolain pykälää 10 muutettiin vuonna 2010 niin, että alle 25-vuotiailta, jotka kieltäytyvät hakemasta opiskelemaan tai keskeyttävät opintonsa, voidaan leikata määräajaksi 20–40 prosenttia toimeentulotuen perusosasta.ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla terveys, mielenterveys, taloudellinen tilanne ja elämänlaatu ovat usein keskimääräistä heikommalla tolalla. Monet pelkäävät uusia sosiaalisia tilanteita. Osaa nuorista on kiusattu koulussa.Toimeentulotuen leikkaaminen nuorilta, joilla on muutenkin ongelmia, on raju toimenpide.Saksassa on käytössä vielä tätäkin kovemmat keinot. Saksalaisten työmarkkinatutkijoiden mukaan perustoimeentuloon kajoaminen sisältää riskejä sekä toimenpiteiden kohteiksi joutuneiden nuorten että koko yhteiskunnan näkökulmasta. Ne voivat lisätä rikollisuutta, pimeitä työmarkkinoita ja prostituutiota.ja toimeentulolain pykälän 10 mukaan nuoren on otettava koulutuspaikka vastaan ja pidettävä se toimeentulotuen perusosan leikkauksen uhalla. Nuorisotakuun pyrkimyksenä on ollut saada kaikille nuorille vaikka väkisin vähintään toisen asteen koulutus. Kasvatustieteilijöiden mukaan pakko on huono motivoija, varsinkin kun kyse on opiskelusta.Ammattikouluihin on tullut koulutustakuun seurauksena oppilaita, joilla ei ole lainkaan motivaatiota opiskeluun. Koulujen työrauha on huonontunut, ja keskeytykset ovat yleisiä.On myös nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta suostu tai pysty ­hakeutumaan toisen asteen koulutukseen, ja nyt heitä rangaistaan tämän vuoksi.Sanonta ”kyllä routa porsaan kotiin ajaa” sopii moneen tilanteeseen mutta ei koulutukseen hakeutumiseen. Äärimmäinen köyhyyskään tuskin saa ihmistä tekemään jotain, mihin hän ei kykene.Seuraavan hallituksen tulisikin arvioida koulutuspakko sanktioineen uudestaan.