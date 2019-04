Mielipide

Vaalitulos kertoo, että maailman onnellisin kansa on peloissaan

tulos kertoo siitä, että kansalaisten pelko ja huoli voittivat tulevaisuususkon ja luottamuksen. Suuri osa suomalaisista herää aamuisin uuteen päivään ”taistele tai pakene” -tilassa, mikä kielii siitä, että yhteiskunta koetaan uhkaavana ja pelottavana paikkana.Myös huoli tulevaisuudesta määrittelee monen kohdalla oman tavan suhtautua kanssaihmisiin, politiikkaan ja yhteiskuntaan laajemmin. Maailman onnellisin kansa on peloissaan.Nämä pelot eivät synny tyhjästä tai itsekseen. Mitä tiiviimmin päivittäistä uutisvirtaa seuraa, sitä enemmän saa vahvistusta omille peloille ja uhkakuville. Pelko myy hyvin. Sillä myydään aamu- ja iltapäivälehtiä, kodin murtosuojausjärjestelmiä ja lisätään puolueen näkyvyyttä julkisuudessa.Pelon ruokkimisesta moni asiantuntija ja politiikan ammattilainen ansaitsee lisäksi leipänsä. Tässä suhteessa yksilö- tai organisaatiotason rationaalinen käyttäytyminen saa aikaiseksi kollektiivisella tasolla ilmiöitä, jotka eivät ole kenenkään kannalta toivottavia.psykologi Adam Maslow julkaisi 1940-luvulla kuuluisan tutkimuksensa A Theory of Human Motivation, joka on myöhemmin opittu tuntemaan Maslow’n tarvehierarkian nimellä.Perusajatus tarvehierarkiassa on se, että ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää ennen kuin ihminen on valmis etsimään korkeampien tarpeidensa tyydyttämistä. Hengissä säilymisen jälkeen tarvehierarkiassa tulevat heti turvallisuuden tarpeet.Poliittinen retoriikka niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on jämähtämässä uhkakuvien maalaamiseen ja kansalaisten turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.Pahinta tässä on se, että me itsekin alamme uskoa siihen, että Suomi on pelottava paikka. Tästä on pitkä matka arvonannon tarpeisiin eli itsearvostukseen ja kunnioitukseen tai sen pohtimiseen, miten Suomi ja suomalaiset saisivat parhaalla mahdollisella tavalla omat kykynsä täyteen käyttöön.Tällaisessa tilanteessa tarvitaan poliittista arvojohtajuutta ja näkemystä Suomen suunnasta. Hallituksen ja hallitusohjelman muodostamisen ei tulisi perustua poliittiseen taktikointiin tai jakojäännöksistä keskusteluun.Maailman onnellisin kansa tarvitsee hallituksen, joka luo uskoa tulevaisuuteen, ja hallitusohjelman, joka tarjoaa lähtökohdan laajalle yhteiskunnalliselle keskustelulle Suomen suunnasta ja sen edellyttämistä keinoista.voisimme antaa tukemme tulevalle hallitukselle siitä riippumatta, millainen koalitio maatamme tulevaisuudessa johtaa.Kakunjakajahallitus voi parhaimmillaan onnistua hyvin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämisessä ja kakunkasvattajahallitus puolestaan kansallisen kilpailukyvyn lisäämisessä. Molempia tarvitaan.Se, mahtuvatko jakajat ja kasvattajat samaan hallitukseen, onkin sitten eri asia. Joka tapauksessa, tavataan torilla aina, kun Suomella menee hyvin.