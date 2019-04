Mielipide

Sdp:llä ja perus­suomalaisilla on edellytykset muodostaa uusi työkansan akseli

Eduskuntavaalien

voittajia ovat Sdp ja perussuomalaiset. Puolueiden kannattajakunnissa on yhtäläisyyttä. Seuraavassa esitän luonnoksen, jonka tarjoaminen olisi Sdp:n tehtävä, mutta jonka hylkääminen osoittaisi, ettei perussuomalaiset edes halua hallitukseen.Talouspolitiikan linjan tulee olla vähäosaisten ja keskiluokan tukeminen. Rahat saadaan kritisoitujen yritystukien rajusta karsimisesta ja porvaripuolueiden luomien hyväosaisten erityistalousjärjestelyiden ja verovälttelyn tukkimisesta.Ilmastopolitiikassa perussuomalaiset on ilmoittanut, ettei Suomen pidä tehdä enemmän kuin muiden maiden EU:ssa, mutta osansa. Tämä on demareillekin sopiva linja ja sitoo Suomen EU:n linjaan.Turvapaikanhakijoiden osalta löytyy yhteinen tahtotila tukea ihmisiä lähellä lähtömaata, jotta vaeltaminen läpi EU:n ei toistuisi. Tämä maksaa. Jos perussuomalaiset ei halua tätäkään eikä halua toisaalta juuri ketään Suomen rajoillekaan, puolueella ei ole konkreettista mallia. Tämä on puheenjohtaja Jussi Halla-ahon tärkein asia osoittaa ratkaisukeskeisyyttä.Molemmille puolueille käy, että Suomi luo tarpeellisen kokoisen ja joustavan turvapaikkahakemusten käsittelyjärjestelmän, joka tekee päätökset vinhasti. Tämäkin maksaa, mutta työ tarvitsee tekijänsä.Koulutuksen osalta kummankaan puolueen kannattajat eivät hyödy määräänsä kasvattavista parempiosaisten erikoiskouluista ja koulushoppailusta vaan kannattavat hyvää suomalaista peruskoulua.Koska perussuomalaisten linja soteen ja maakuntiin on joustava, siitä ei saada aikaan eripuraa. Kumpienkaan kannattajat eivät halua pörriäisten hallitsemaa terveydenhuoltoa.Ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta molemmat kannattavat asevelvollisuusarmeijaa ja liittoutumattomuutta.Edellä mainittujen asioiden pitäisi sopia pääosin myös vihreille, keskustalle ja vasemmistoliitolle. Niitä kaikkia ei hallitukseen välttämättä tarvita, mutta suomalaisen hajautetun energiantuotannon ja biopolttoaineiden edistäminen sopisi varmasti kuten myös kääntyminen taloudessa vähäosaisten ja keskiluokan suuntaan.Puolueiden välillä on aina eroa arvomaailmoissa. Sdp voi sanoa kumppanin sitoutuneen sen arvoihin, ja perussuomalaiset saaneensa tarjouksen, jossa se oli huomioitu. Antti Rinne on ammattineuvottelija ja Jussi Halla-aho esiintyy pragmaattisena. Mahdollisuus uuteen työkansan akseliin on olemassa.