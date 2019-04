Mielipide

Berliinin vuokra­kapina kasvaa vauhdilla

Asunto­politiikkaa

voi tehdä monin eri tavoin väärin. Berliini on tästä vain yksi esimerkki.Berliinissä on pitkä talon­valtausten perinne. Nyt se on päivitetty tälle vuosituhannelle. Moottorina on kova vuokrien nousu. Asumiseen liittyvät kysymykset saavat suur­kaupungeissa kansalaiset nyt uudella tavalla liikkeelle Berliinistä Lontooseen ja New Yorkiin.kansalaisliike Deutsche Wohnen enteignen (Deutsche Wohnenin pakkolunastus) vaatii, että Berliinin osavaltio pakkolunastaisi yksityisiltä asuntosijoitusjäteiltä 240 000 vuokra-asuntoa. Pakkolunastus koskisi yli 3 000 asuntoa omistavia yhtiöitä. Berliinissä tällaisia yhtiöitä on yhdeksän. Yhtiöistä suurimmalla, Deutsche Wohnenilla, on 110 000 asuntoa.Kansalaisliike kerää nimiä kansanäänestykseen. Saksalaispoliitikoille kansanliike ja suuret mielenosoitukset ovat viimeinen hetki ottaa todesta se, millainen pommi huonosti hoidetussa asuntopolitiikassa kytee.Berliinissä vuokrien nousu on ollut erityisen kovaa – vaikka on syytä muistaa, että asuminen oli Berliinissä pitkään poikkeuksellisen halpaa. Berliinin muurin murruttua kaupunki rakensi itselleen hyvin erityisen identiteetin. Berliini oli köyhä mutta seksikäs.ja kansainväliset sijoittajat äkkäsivät tietenkin paljon poliitikkoja aiemmin, miten Berliini kehittyisi. Berliini myi omaa tyhmyyttään vuosituhannen alussa kymmeniätuhansia asuntoja sijoittajille – niitä samoja, joita nyt vaaditaan ostettavaksi takaisin.Kymmenessä vuodessa vuokrat ovat kaksinkertaistuneet. Palkkakehitys ei ole pysynyt perässä. Berliinille on käynyt kuten Münchenille, Hampurille tai Frankfurtille jo aiemmin: ne vetävät puoleensa kovapalkkaisia urbaaneja start up -nomadeja, joiden tulo nostaa vuokria, kun taas hoitajilla ja poliiseilla ei ole varaa asua siellä, missä on töitä.Berliini tarvitsee sosiaalisia vuokra-asuntoja ja ylipäätään lisää asuntoja. Kehitteillä on rajoituksia vuokrien nousuun. Pakkolunastaminenkin saa vasemmistosta tukea, vaikka asuntojen ostaminen takaisin veisi rahat rakentamiselta. Myös liittokansleri Angela Merkel puuttui kiivaaseen keskusteluun ja sanoi, ettei asuntomarkkinoille tehdä pakkolunastuksen kaltaisia väliintuloja.Jos poliitikot eivät tee asuntopolitiikkaa, kansalaiset tekevät. Vuokrien nousu on tuonut ihmiset kaduille. Paineeseen on vastattava ajoissa.