Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viikonloppuni oli monella tapaa mieleen­painuva ja ihana. Sain pitkästä aikaa ihmetellä lähipuron solinaa ja sen varressa kulkevan polun tarjoamia aarteita, katsella kevätkorentoja ja kauan sitten kaatuneen puun kaarnan alla asustavia tuhatjalkaisia sekä kuulla, millainen kevään ääni lähtee siitä, että pienet tytöt heittelevät puroon kiviä.Näiden ihmeiden takana oli se, että sain olla lastenlasteni kanssa ja pitää kahta heistä luonani myös yökylässä. Muistan, että kevät oli jotenkin tämän tuntuinen myös silloin kauan sitten, kun omat lap­seni olivat pieniä. Kadotin vain siihen liittyneen tunteen ja tuntuman pitkäksi aikaa tässä välissä.keväisen puron äärellä viettämäni aika väritti myös sitä, millaisin aatoksin seurasin vaalituloksen muodostumista sunnuntai-iltana. Muistin taas, että politiikka on tärkeydestään huolimatta vain yksi osa maailmaa. Maailma muuttaa sen ja kaiken muunkin osalta väis­tämättä menoaan, vaikka uuden uoman piirtymistä tuttuun maisemaan ei aina heti huomaakaan.Huomasin, että äänestysprosentti oli korkea. Panin merkille sen, että perussuomalaiset vakiinnuttivat vaaleissa asemansa yhtenä tämän vuosikymmenen suurista puolueista. Ja että suurimman eduskuntapuolueen aseman saavuttamiseen riitti vain vähän suurempi kannatus kuin perussuomalaisilla.Juuri se ehkä olikin kaikkein olennaisinta koko tuloksessa.nyt olisi hyvä miettiä rauhassa ja ennakkoluulottomasti, miten maamme poliittista kulttuuria ja siihen liittyviä hallitsemisen tapoja kannattaisi muokata. Tämä täpärä ja tasavahva vaalitulos ei todellakaan tue aiemman kaltaista poliittista johtajuutta ja sen ylläpitoa. Ei, vaikka tätä tutkainta vastaan on potkittu jo ainakin kaksi vaalikautta, ellei hieman pitempäänkin.Oma johtopäätökseni on, että nyt ei enää kannata hangoitella.Poliittisen kulttuurin muokkaaminen ei tietenkään ole helppoa, sillä kulloinkin vallitsevien valta-asetelmien kanssa hyvin toimimaan oppineiden puolueiden omakuvat ovat vahvoja. Siksi niiden omat toiveet ohittavat todellisuuden vielä pitkään sen jälkeenkin, kun äänestäjien fokus on jo muualla. Niin taisi käydä tälläkin kerralla.Eikä eliittien vaihtuminen tietysti ole muutoinkaan yksinkertaista. Joidenkin on silloin luovuttava asemistaan ja usein myös osasta periaatteitaan. Tämä ei kuitenkaan tar­koita omien ydinarvojen hylkäämistä. Usein riittää, että kykenee sopimaan vain uusista toimintavoista.Se onnistui Suomessa 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, kun täällä luovuttiin asteittain itsenäisyyden alusta asti voimassa olleista määrävähemmistösäännöksistä ja siirryttiin elämään normaalin enemmistöparlamentarismin oloissa. Uuden ajan kanssa yhteensopivat parlamentaariset käytännöt löydettiin poliittisesti kahtia jakautuneissa olosuhteissa myös silloin, kun Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen.Toimintatapoja kyettiin muokkaamaan puolueiden välisin sopimuksin silloinkin, kun Sdp loi alkujaan puoluetta itseään suosineen tavan käydä eduskuntavaaleja pääministerivaaleina.Miksi muokkaaminen ei siis onnistuisi myös nyt, kun vaalitulos vaatii uudenlaisia tapoja ja taitoja synnyttää ja ylläpitää hallitsemiseen kykeneviä koalitioita?lähivuosien poliittinen suunta määriteltiin näissä edus­kuntavaaleissa. Suuntaa muokkaa vielä jonkin verran se, millaiseksi äänestystulos muodostuu runsaan kuukauden päästä pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Niiden ehdokaslistat sulkeutuvat ylihuomenna torstaina.Eurovaalien tulos ei tietenkään heilauta eduskunnan voimasuhteita. Se voi kuitenkin tuoda lisäpelaajia ja uusia tulokulmia siihen vuorovaikutukseen, joka määrää Suomen suuntaa tulevina vuosina. Tulevan hallitustunnustelijan työtä onkin siksi erityisen kiinnostava seurata juuri EU-politiikkaan liittyvien reunaehtojen osalta. Nyt nähdyn vaalituloksen tiukkuus voi tuoda uudenlaista väri­nää myös kysymykseen Suomen seuraavasta komissaarista.Suomen EU-puheenjohtajuuskin on pian ovella. Jäsenmaa Belgia selvisi kunnialla omastaan, vaikka sillä ei ollut puheenjohtajuuden aikana lainkaan poliittista hallitusta. Siksi on hyvä muistaa sanonta ”talo elää tavallaan ja vieras käy ajallaan” ja ottaa kaikki se aika, jota tarvitaan kotimaisen hallitsemisen vaatimaan pohdintaan.