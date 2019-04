Mielipide

Antamallani äänellä ei ollut mitään merkitystä

Ennen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

eduskuntavaaleja saimme kyllästymiseen asti kuulla ja lukea viestejä siitä, kuinka äänestäminen on tärkeää: ”Meillä on maailman parhaimmat vaalit”, ”Jokaisella äänellä on merkitys”, ”Juuri sinun äänesi ratkaisee” ja niin edelleen. Mitään perusteluja näille väitteille ei esitetty.Testasin empiirisesti oman ääneni merkitystä. Kannattamani ehdokas ei ollut lähelläkään tulla valituksi. Kannattamani puolueen paikkamäärä ei ollut lähelläkään muuttua suuntaan tai toiseen, eikä äänelläni ollut promillenkaan vaikutusta puolueen kokonaiskannatukseen.Voidaan siis aika tyhjentävästi sanoa, ettei äänelläni ollut mitään merkitystä. Olisi kohtuullista odottaa, että näiden tyhjien ”äänesi ratkaisee” -fraasien riimittelijät kömpisivät esiin koloistaan ja selittäisivät tekosiaan. Kuka tämän huijatuksi tulemisen korvaa?