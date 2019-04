Mielipide

on hädin tuskin toivuttu, kun pitäisi jo innostua seuraavista vaaleista, joissa va­litaan edustajat EU-parlamenttiin. Äänestäjää saattaa nyt hieman tympiä, mutta vielä tiukemmilla ovat puolueiden palkolliset ja talkooväki. Heidän vain pitää kaivaa motivaatio jostain.Äänestäjien ja puolueväen onneksi pääsiäinen tulee tähän väliin. Hallitukseen tähtäävien puolueiden pääsiäisvapaakin menee tosin hallitus­neuvotteluihin varautumiseen.Pitkät vapaat lienee peruttu ainakin Sdp:ssä, ehkä myös kokoomuksessa ja vihreissä. Sen pidemmälle ei vielä tässä vaiheessa uskalla arvailla.tulevat nopeammin kuin arvaisikaan. Ehdokaslistat on jätettävä viimeistään huomenna torstaina. Listat ovat tosin jo nyt liki täynnä.Ääniharaville toki löytyy aina tilaa: kokoomus piti pitkään yhtä paikkaa auki Alexander Stubbia varten, mutta tämä jätti vaalit tällä kertaa väliin.EU-parlamentin vaalit näyttävät jäävän tällä kertaa auttamatta hallitusneuvottelujen jalkoihin. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, että hän toivoo hallituksen syntyvän ennen toukokuun loppua. EU-parlamentin vaalit ovat Suomessa 26. toukokuuta, siis runsaan viiden viikon päästä.Äänestysaktiivisuus on EU-vaaleissa yleensä huomattavasti alhaisempi kuin eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa, presidentinvaaleista puhumattakaan.Poliitikkojen lohduksi voi sanoa, että tämänkaltainen tilanne syntyy vain kerran 20 vuodessa: eduskuntavaalit ovat normaalikierrossa neljän vuoden välein ja EU-vaalit viiden vuoden välein.Edellisen kerran eduskuntavaalit ja EU-vaalit olivat peräkkäin vuonna 1999. Silloin politiikan toimijoiden työtaakkaa lisäsi, että presidentinvaalit olivat vuorossa heti vuoden 2000 alussa.suuresta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ei menneellä vaali­kaudella sittenkään tullut mitään, ensi syksynä ei sentään tarvitse varautua maakuntavaaleihin.Niissä vaaleissa olisi voitu nähdä nolottavan alhainen äänestysaktiivisuus: kolmannet vaalit peräjälkeen, ja maakuntavaltuustojen roolikin jäi viimeiseen asti epäselväksi.Kunhan tästä vaalirupeamasta selvitään ja ellei eduskunnan hajotusvaaleja tule, seuraavat vaalit ovat vasta huhtikuussa 2021. Silloin pidetään kuntavaalit.