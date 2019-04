Mielipide

Ydinenergiaa tarvitaan osana ilmastotyötä

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IPCC

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Panostukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

on käyty vilkasta keskustelua ilmastopaneeli IPCC:n vaatimista, ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista, jotka liittyvät erityisesti kulutustottumuksiin ja hiilinieluihin. Ilmastonmuutosta torjuttaessa on myös tärkeää muistaa päästöttömien energian­tuotanto­teknologioiden rooli. Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii globaalien hiili­dioksidipäästöjen painamista nollaan noin 30 vuoden aikana. Toistaiseksi maailmanlaajuiset päästöt kasvavat vuosi vuodelta.IPCC:n lokakuussa julkaiseman raportin pohjana on laaja joukko globaaleja skenaarioita, joissa on tehty oletuksia erilaisista tulevaisuuden kehityskuluista. Kehityskulkuja on arvioitu päästöihin vaikuttavien tekijöiden – kuten väestönkasvun, talouskasvun ja teknolo­gioiden kehityksen – näkökulmasta.esittää, että fossiilisten polttoaineiden käytön pitäisi vähentyä ­rajusti. Esimerkiksi kivihiilen käytön tulisi vähentyä globaalisti skenaariosta riippuen 73–97 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Öljyn käytön puolestaan pitäisi vähentyä 32–87 prosenttia.Uusiutuvan energian määrä kasvaa skenaarioissa voimakkaasti. Muun uusiutuvan energian kuin biomassan osuus 8–13-kertaistuisi vuoteen 2050 mennessä. Bio­massan käytön ennakoitu laajuus vaihtelee suuresti eri skenaarioiden välillä, pienestä vähenemästä nelinkertaistumiseen.yhteenvedon skenaa­rioissa ydinvoiman määrä kasvaa 60–100 prosenttia vuodesta 2010 jo vuoteen 2030 mennessä ja 100–500 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.Ydinenergia on tasaisesti käytettävissä olevaa perustuotantoa, joka sopii ominaisuuksiensa puolesta korvaamaan fossiilista sähköntuotantoa ilman muutoksia energia­järjestelmässä. Perustuotannon korvaamista tuuli- ja aurinkosähköllä ei ole suuressa mittakaavassa toteutettu vielä missään.Ydinenergialla voi olla tärkeä rooli monissa päästöjen kannalta tärkeissä maissa. Se tukee muun järjestelmän luotettavaa toimintaa ja osaltaan mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen ja voimakkaat päästövähennykset. Ydinenergian käytön vaatimasta osaamisesta on huolehdit­tava, ja tähän liittyen tehdään kansainvälistä yhteistyötä muun muassa YK:ssa.Ydinenergia tarjoaa mahdollisuuksia myös Suomelle. Suomi on kor­kean ydinvoimaosaamisen maa, ja suomalaisten ydinvoimalaitosten käyttöosaaminen on maailman huippua. Meidän viranomaisiamme arvostetaan laajasti. Suomi on myös edelläkävijä käytettyyn ydinpoltto­aineeseen liittyvissä ratkaisuissa.Kaikkea tätä osaamista voidaan ja tulee viedä maailmalle. Suomalaisen osaamisen vientiä voidaan kasvattaa moninkertaiseksi nykyiseen verrattuna: laitostoimittajista riippumattomille osaajille, joilla on näyttönä pitkä käyttökokemus, on kysyntää.ydinenergia-alan koulutukseen, tutkimukseen ja ­kehitykseen on säilytettävä, jotta turvallinen käyttö jatkossakin varmistetaan ja jotta ydinvoima-ala saa käyttöönsä uusimman teknologian kustannustehokkuutensa parantamiseksi. Virtuaaliteknologiaa hyödynnetään jo nyt kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnan koulutuksessa ja työtehtävissä. Digitalisaatiota on lisätty, ja 3d-teknologia tuo tule­vaisuudessa kustannustehokkuutta vanhentuvien komponenttien valmistukseen.Teknologian kehityksen kärjessä pysyminen mahdollistaa sen, että uusia ydinvoimalaitostyyppejä – kuten moduulirakenteisia pieniä laitoksia – voidaan rakentaa jo 2020-luvulla lämmön sekä yhdistetysti sähkön ja lämmön tuotantoon. Etenkin kaupunkien lämmön­tuotannossa päästöjen vähentämistavoitteet ovat tiukkoja ja uusia ­innovaatioita tarvitaan. Myös lainsäädäntöä on päivitettävä.energiatuotannon ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että meillä on laaja valikoima erilaisia kestäviä ja hiilivapaita energiantuotantomenetelmiä. Ydinenergia on oleellinen osa Suomen energiantuotannon keinovalikoimaa päästöjen vähentämisen ja häiriöttömän energian saannin turvaamiseksi kustannustehokkaasti.