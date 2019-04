Mielipide

myöhäinen ajankohta tekee tänä vuonna hyvää sekä politiikan ammattilaisille että tämän alan penkki­urheilijoille. Pieni hengähdys­tauko auttaa toipumaan vaali­puristuksesta ja jäsentämään ajatuksia tulevaa varten.Heti pyhien jälkeen Arkadian­mäellä alkaakin sitten täysi tohina, kun kansan­edustajien valtakirjat tarkastetaan, edus­kunta­ryhmät järjestäytyvät ja eduskunta aloittaa juhlallisesti vaalikauden työnsä.Monen ajatuksissa päällimmäisenä taitaa olla tulevan hallituksen koostumus. Aihe kiinnostaa paljon myös rivikansalaisia, sillä lähiviikkojen ratkaisuilla on vaikutusta vuosiksi eteenpäin.Henkilögalleriakin uudistuu. Politiikan näkyvimmille paikoille tulee varmasti monta tuttua kasvoa mutta myös suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja hahmoja. Alkaa tiiviin tutustumisen vaihe.hallituksen kokoaminen on helppoa, jos noudattaa yleisesti toistettua ajatusta, että voittajien pitää mennä hallitukseen.Logiikka on ymmärrettävä, koska jos äänestäjät antavat aiempaa suuremman tuen jollekin puolueelle, he todennäköisesti toivovat sille myös lisää valtaa.Perussuomalaisten kohdalla tosin on määritelmäkysymys, kuinka suuri on puolueen voitto, koska sen eduskuntaryhmä hajosi viime vaalikaudella. Tulkitaan nyt kuitenkin, että puolue on yksi selvistä voittajista. Millaisessa enemmistöhallituksessa se olisi mukana?Eduskuntaenemmistön raja ylittyy, kun hallituspuolueiksi poimii perussuomalaisten lisäksi eniten paikkojaan lisänneet Sdp:n, vihreät ja vasemmistoliiton. 115 paikkaa olisi aivan kelpo enemmistö, johon voisi nojata.Kaiken lisäksi nämä puolueet tulisivat oppositiosta – kun perussuomalaiset tulkitsee parin viime vuoden perusteella oppositio­puolueeksi –, joten kaikki menisi oppikirjojen mukaan. Oppositio nousisi vaalivoiton jälkeen valtaan.Tässä vaiheessa voi kuitenkin ottaa analyysiin mukaan hyppysellisen realismia. Tuollaisella kokoonpanolla hallituksen ohjelmasta sopiminen olisi tuskallista. On helppo keksiä useita puolueiden yhdistelmiä, jotka olisivat suurissa kysymyksissä sisäisesti yhtenäisempiä.hallituksilla on Suomessa pitkät perinteet. Itsenäisyyden aikana yksikään puolue ei ole yksin saanut eduskuntaan enemmistöä. Poliittisten jakolinjojen ylittäminen ja haastajien sitominen mukaan päätöksentekoon on ollut usein tietoinen valinta hallitusten muodostamisessa.Nyt monen puolueen järjestelmä on kuitenkin uudessa vaiheessa. Eduskunnassa on useita keskikokoisia puolueita, joiden sisältä voi havaita vielä lisää jakolinjoja.Puolueet kuitenkin vain heijastavat laajempia muutoksia. Aikaisemmin suomalaiset pystyi sijoittamaan kohtalaisen tarkasti vasen–oikea-akselille. Muutamalla kysymyksellä taustasta, äidinkielestä ja yhteis­kunnallisesta asemasta pystyi tekemään melko tarkan arvauksen ihmisen puoluekannasta.kartalla määritteleviä kysymyksiä on nykyään monia, ja niin on myös akseleita.Puolueita on useita, koska myös erilaisia vastausten yhdistelmiä on paljon. Käsitys maailmasta, suomalaisesta yhteiskunnasta, ihmisryhmien suhteista, talouden toiminnasta ja omasta identiteetistä tekevät eduskunnasta hajanaisen mutta samalla nyky-Suomen näköisen.Ja kun tästä joukosta yrittää kerätä ryhmän, joka saisi taakseen enemmistön tuen, aina jollakin akselilla jännitteet ovat suuret.Tämä selittää myös sen, miksi Suomeen ei synny pysyviä poliittisia blokkeja. Kysymykset painottuvat eri tavoin eri vaalikausilla.Jos hallituspohjalla sattuu olemaan yhtenäinen vastaus juuri senhetkiseen suureen kysymykseen, jälki voi olla hyvää. Muuten luvassa on vain hapuilua ja riitelyä.sitten tällä vaalikaudella?Äänestäjät ovat nyt määränneet puolueiden voimasuhteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Se antaa tiukat raamit puolueiden yhteistyölle.Hallituksen kokoamisessa ei pitäisi hypätä suin päin taktikointiin, jossa aletaan jo pelätä taas neljän vuoden päässä häämöttäviä vaaleja.Kun aluksi syntyy käsitys, mitkä ovat tämän vaalikauden suuret ratkaistavat asiat, on helpompi alkaa koota hallitusta.Näissä asioissa tämänkertaisten hallituspuolueiden täytyisi olla lähellä toisiaan. Sen pitäisi riittää.