Mielipide

Alamme ymmärtää Bachia paremmin

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matteus-passiota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sunnuntaina Matteus-passion esityksessä Tuomio­kirkossa tapahtui jotakin erikoista: kuulijat yhtyivät laulamaan koraaleja yhdessä esiintyjien kanssa – tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa.Olin kuorolaisena mukana Seppo Murron johtamassa esityksessä ja liikutuin. Aiemmin pidin koraaleja jonkinlaisena passion pakkopullana, ikään kuin kirkollisina mainoskatkoina. Yhdessä laulettuina ne tekivätkin passiosta yhteisöllisen kokemuksen.”Näin Bach on sen tarkoittanut”, ajattelin.on esitetty Suomessa melkein sata vuotta. Tänä vuonna esityksiä on niin paljon, että voidaan puhua passiobuumista. Yhteislaulu näyttää ole­van trendi: Suomen Laulu järjesti neljännen avoimen Matteus-passio singalongin. Se keräsi Johanneksenkirkkoon kolmesataa laulajaa.Itse lauloin Matteus-passion kuorolaisena edellisen kerran yli 30 vuotta sitten – Seppo Murron johdolla silloinkin.viime sunnuntain esitys erosi 30 vuoden takaisesta?Kun Suomen Laulu esitti Matteus-passion ensimmäisen kerran vuonna 1921, teos laulettiin suomeksi. Käännös luultavasti tuhosi tehokkaasti osan ­Bachin musiikillisia ideoista.Koko kansan kiirastorstaiperinne ­Matteus-passiosta tuli, kun Yleisradio alkoi 1930-luvulla radioida Suomen ­Laulun jokavuotisen kiirastorstain konsertin. Kolmituntinen passio toi sopivasti kärsimystä tunneköyhään luterilaiseen pääsiäiseen.Onneksi 1970-luvulla palattiin saksankielisiin esityksiin. Vuosituhannen vaihteessa yleistyivät periodisoittimet, joiden ihmisläheinen sointi ja matala viritys toivat Bachin sävyt esille ilmeikkäämmin kuin modernit soittimet. Ensimmäisen kerran niitä käytettiin Suomessa Dominante-kuoron ja Kuudennen kerroksen orkesterin Matteus-passiossa vuonna 1999.Oma kokemukseni kuoron takarivissä on se, että Matteus-passio on nyt paljon kiinnostavampi. Olemme alkaneet ymmärtää Bachia paremmin. Uskallamme ja osaamme tuoda hänen ideansa esiin. Passio ei ole vain kärsimystä. Se on myös draamaa, hellyyttä ja valoa.Siksi avaan tänään radion ja istun sohvalle kuuntelemaan Aapo Häkkisen johtamaa Matteus-passiota. Ehkä avaan myös pullon ripassoa. Ehkä laulan hiukan itsekin.