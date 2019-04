Mielipide

Kaupunkiviljelyn tulevaisuus on epävarmaa Espoossa

Espoo

Vastoin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viljelijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palstaviljelyn

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on strategiansa mukaisesti kestävän kehityksen edelläkävijä, joka osallistaa asukkaansa suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta. Strategiassa korostetaan muun muassa ilmastoystävällisyyttä, kiertotaloutta ja yhteisöllisyyttä. Kaupunkiviljely palstoilla toteuttaa kaikkia näitä arvoja ja edistää viljelijöiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä vaikuttaa yhteisöllisyydellään tuhansiin espoolaisiin.strategiaansa Espoon kaupunki päätti irtisanoa vuonna 2017 kaikki palstaviljelysopimukset ja ulkoistaa sopimukset yhdistyksille seuraten näin muutamien pienempien kaupunkien esimerkkiä. Asia ilmoitettiin viljelijöille yllättäen. Ilmeisesti asia pääsi yllättämään myös kaupungin, sillä yhtäkään kiinnostunutta yhdistystä ei ilmaantunut.Tämän jälkeen Espoo päätti hakea säästöjä toimintaansa niin sanotun hybridimallin avulla, jossa sekä kaupunki että viljelijät jakavat palstaviljelyyn liittyviä vastuita. Irtisanomista siirrettiin eteenpäin vuoden 2019 loppuun, ja kaupunki palkkasi konsulttiyrityksen valmistelemaan asiaa yhdessä kaupungin ja viljelijöiden kanssa.lähtivät muutamien aktiivien johdolla suunnittelemaan uutta mallia ja tekivät samalla satojen tuntien ilmaisen asiantuntijatyön kaupungille, aivan Espoon uuden asukkaitaan aktivoivan mallin mukaisesti.Toimintamallia luonnosteltiin työpajoissa yhdessä konsulttien johdolla, ja yhteinen toimintatapa alkoi muotoutua. Viljelijät jatkoivat kehittelyä edelleen omissa työpajoissaan. Lopputuloksena oli hybridimalliehdotus, johon viljelijät kokivat voivansa sitoutua ja joka keventäisi kaupungin työtaakkaa ja kustannuksia. Espoon tekninen toimi on määritellyt kahdeksi muuksi vaihtoehdoksi yhdistysvetoisen mallin ja kaupunkivetoisen mallin.työpajassa selvisi, että nyt onkin löytynyt yritys, joka on kiinnostunut ottamaan haltuunsa kaikki palsta-alueet. Samalla kaupunki ilmoitti täysin yllättäen, että hybridimallin pitäisikin tuoda niin paljon säästöjä, ettei kaupungille jäisi mitään kuluja maksettavaksi palstavuokrien jälkeen, vaikka edelleenkään ei ollut selvää, paljonko kuluja viljelystä kaupungille oikeasti koituu. Sekaannusta oli muun muassa vesi- ja jätemaksuissa sekä palkkakustannuksissa.Viljelijöiden maksettavaksi oli esimerkiksi vyörytetty kokopäiväinen ympärivuotinen työntekijä, jonka kaupungin virkamies myönsi vasta viimeisessä työpajassa tekevän palstaviljelytehtävien lisäksi muitakin kaupungin töitä. Useaan otteeseen viljelijät olivatkin ihmetelleet palstatöihin kuluvaa aikaa ja tehottomuutta.Kaupungin virkamies kertoi myös, että ulkoistus on edelleenkin ykkösvaihtoehto, jotta päästäisiin eroon ”turhista rönsyistä” – joihin siis ilmeisesti kuuluvat kaupungin strategiaan kirjatut ilmastoystävällisyys, kiertotalous ja yhteisöllisyys.tulee pysyä edullisena asukaspalveluna, joka tuo hyvinvointia ja tarjoaa myös pienituloisille vapaa-ajan kohtaamispaikan. Me palstaviljelijät toivomme, että läpinäkyvä valmistelu ja päätöksenteko toteutuvat kaupunkiviljelyn tulevaisuutta ratkaistaessa.