Mielipide

Kenkien kunnossapito pienentää niistä koituvaa ilmasto­taakkaa

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

juoksukenkäparin valmistus tuottaa yli 13 kiloa hiilidioksidipäästöjä, ja liukuhihnat suoltavat niitä miljoonien parien päivävauhtia. Vuonna 2018 pelkästään Adidas tuotti 409 miljoonaa paria. Tähän kun lisätään kaikki kävelykengät, avokkaat, saappaat ja tossut, niin luvut ovat päätä huimaavia. Tuskin kukaan osaa sanoa maailmassa vuoden aikana valmistettujen kenkien tarkkaa määrää, hiili- ja vesijalanjäljestä puhumattakaan.Nahan parkitseminen teollisessa mittakaavassa kehittyvissä talouksissa saastuttaa jokia ja myrkyttää ihmisiä sekä tehtaassa että alavirran puolella. Erityisesti karsinogeeninen kromi tekee tuhoja työntekijöiden keuhkoissa. Suomessakin vanhempi polvi muistaa varmasti, millaista oli asua nahkatehtaan lähistöllä, ennen kuin niiden saastuttamista alettiin säädellä. Kumipuuplantaasit tuhoavat monimuotoista viidakkoa korvaten sen viivasuorilla puulinjastoilla.Valmistamisen jälkeen kengät kuljetetaan todennäköisestä valmistuspaikastaan Kaakkois-Aasiasta Suomeen rahtilaivan savupiiput tupruten. Kenkää käytetään pahimmallaan vain yksi kausi, jonka jälkeen se hävitetään sekajätteen mukana uuniin tai kaatopaikalle.Nyt uusia kesäkenkiä etsivä kuluttaja on pitkän ketjun päätepiste. Hän voi vähentää omaa ja perheensä vaikutusta tässä ketjussa valitsemalla viisaasti. Tarvitsenko täksi kesäksi uudet kengät vai voisinko korjauttaa vanhat? Riittäisikö niiden elvyttämiseen vain kunnon hoitoainekäsittely tai maalaus?Kenkäkauppaan päädyttäessä hinta on pieni vinkki jalkineen suunnitellusta kestosta. Alle 50 euron kenkiä tuskin on suunniteltu kestämään puolta vuotta pidempään. Valitettavasti hinta ei aina takaa laatua, sillä 20 euron kenkä kymmenkertaistaa hintansa, kun siihen ommellaan 0,05 euroa maksava lappu, jossa on kansainvälisen muotiketjun brändinimi.Pääsääntöisesti kengät kannattaa ostaa pienistä kenkäliikkeistä, jotka tietävät mitä myyvät ja osaavat kertoa, miksi ovat tietyn mallin valikoimiinsa hankkineet. Pahin vaihtoehto on tilata kenkiä sovitettavaksi verkkokaupasta ja lähetellä niitä edestakaisin ilmaisen palautuksen innoittamana.Kenkien hoitaminen on kuluttajan velvollisuus. Suojasuihkeet – joita saa nykyään myös luonnonmukaisina – ehkäisevät kosteuden ja tahrojen imeytymistä. Lankit ja voiteet pitävät nahan notkeana ja siistinä. Keinonahkakin kaipaa vähintään irtolian puhdistamista, jotta muovipintaan ei tule reikiä ja naarmuja.Kengät kuluvat käytössä. Korkolaput, pohjat ja vetoketjut ovat vaihdettavia osia, joiden rikkoutumisen ei tarvitse johtaa kenkien hävittämiseen. Suomessa on hieman alle 300 suutarinliikettä, joissa työskentelee ammattitaitoisia suutareita, joilta voi kysyä vaikkapa kenkien venyttämisestä ja kaventamisesta sekä paikkaamisesta ja ompelusta. Ammattinsa osaava suutari pidentää kenkien käyttöikää vuosia.