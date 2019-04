Mielipide

Rahanpesun torjuntaa on edelleen tehostettava

Pohjoismaiset pankit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahanpesun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanlaajuisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinta

ovat joutuneet ankaran arvostelun kohteeksi, koska jotkin niistä ovat laiminlyöneet velvollisuutensa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä.Kansainväliset sijoittajat arvioivat usein pohjoismaista finanssisektoria yhtenä kokonaisuutena. Sen vuoksi yksittäiseen toimijaan kohdistuva epäluottamus leviää helposti koko sektoria koskevaksi. Luottamuksen puute näkyy pörssikurssien voimakkaissa reaktioissa silloin, kun julkisuuteen tulee epäilyjä siitä, että pankkijärjestelmää on käytetty hyväksi rahanpesussa.Kansainvälistä arvostelua on terävöittänyt se, että Pohjoismaat ovat usein olleet sangen hanakoita kritisoimaan muita pankkijärjestelmiä. Omaa järjestelmäänsä Pohjoismaat ovat pitäneet esimerkillisenä.Ongelmat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä eivät rajoitu vain Pohjoismaiden ja Baltian pankkeihin. Ongelmia on tullut esiin kaikkialla Euroopassa. Ilmiö on luultavasti vieläkin laajempi, jopa globaali. Rikolliset etsivät kaikkialla maailmassa keinoja, joilla he voivat käyttää finanssijärjestelmää hyväksi.estämiseen pyrkivä valvonta on ollut vaikeaa: valvonta on ollut kansallista, kun rikollinen toiminta on ollut kansainvälistä.Valvonnan tehostamiseksi on suunniteltu Euroopan pankkiviran­omaisen (EPV) valtuuksien lisäämistä. EPV:n rooli jäisi tällöinkin suurelta osin koordinoivaksi – varsinaisesta valvonnasta vastaisivat edelleen kansalliset valvojat. Muutos on oikeansuuntainen mutta riittämätön.Euroopan keskuspankin (EKP) yhteinen pankkivalvonta on osoittanut, että keskitetysti johdettu, yhdenmukaisiin periaatteisiin ja valvontakäytäntöihin perustuva toimintamalli on lisännyt pankkivalvonnan tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä valvontamallia pitäisi soveltaa myös rahanpesun estämiseen: Euroopan unioniin pitäisi perustaa erillinen rahanpesun ehkäisyyn keskittyvä valvontaviranomainen.Lisäksi tarvitaan eurooppalaisen lainsäädännön uudistus, jossa pykälät tehdään jokaisessa jäsenmaassa samalla tavalla sitoviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laaditaan direktiivien sijasta asetuksia.Myös maksuliikennettä suomalaisten ja ulkomaisten pankkien välillä on säänneltävä nykyistä tarkemmin. Tällä hetkellä käytännöt esimerkiksi asiakkaan tunnistamisessa vaihtelevat liikaa.eri maiden käytäntöjä analysoi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan keskittyvä toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force).FATF julkisti tällä viikolla Suomen maa-arvion, joka on samankaltainen kuin muidenkin Pohjoismaiden saamat arviot. Suomi ja rahanpesua torjuvat viranomaiset saivat toimintaryhmältä useita suosituksia.Finanssivalvonnan osalta tämä tarkoittaa riskien arviointia painottavaa toimintatapaa, aiempaa perusteellisempia tarkastuksia ja – uuden toimintatavan mahdollistamiseksi – huomattavaa resurssien lisäystä. Myös rahanpesuun liittyviin sanktioihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Otamme saamamme suositukset nöyrinä vastaan.Eri toimijoiden välille tarvitaan lisää yhteistyötä. Hyvä yhteistyö eri valvontaviranomaisten ja poliisin välillä on myös välttämätöntä etenkin Pohjoismaissa, joissa samat pankit toimivat monessa maassa.Pankkien on myös pystyttävä puhdistamaan pöytä vanhoista synneistä ja kerrottava avoimesti, missä niillä on parannettavaa.Pankkien on varmistuttava siitä, että ne noudattavat lakeja, määräyksiä ja sääntöjä. Pankkien pitää myös ottaa käyttöön tietojärjestelmiä, joiden avulla ne pystyvät aiempaa tarkemmin seuraamaan rahavirtoja esimerkiksi tekoälyn avulla.luottamuksen palauttamisesta on kova, mutta millään toimijalla ei ole varaa olla sitä maksamatta. Pankkien merkittävin pääoma on luottamus. Pankkien kannattavuus ei voi miltään osin perustua epäterveisiin liiketoimintamalleihin, ja finanssisektorin rikolliseen hyväksikäyttöön tulee olla nollatoleranssi.Maineen voi menettää hetkessä, mutta maineen palauttaminen kestää vuosia.Finanssisektori, lainsäätäjät ja viranomaiset eivät voi muuttaa menneisyyttä, mutta voimme kaikki oppia siitä.