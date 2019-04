Mielipide

Evankelis-luterilainen kirkko tarvitsee johtajan

itseään arvostavalla organisaatiolla on johtaja. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on poikkeus.Arkkipiispa ei ole kirkon johtaja, vaan ensimmäinen vertaistensa joukossa. Hänellä ei ole suoraa kaikkiin hiippakuntiin ulottuvaa toimivaltaa.Arkkipiispa on kuitenkin puheenjohtaja kirkolliskokouksessa, piispainkokouksessa, Kirkkohallituksessa sekä Kirkon ulkoasiain neuvostossa. Hän hoitaa myös kirkon suhteita toisiin kirkkoihin Suomessa ja ulkomailla.on nykyään yhdeksän itsenäistä hiippakuntaa, joista jokaisen johdossa on hiippakunnan oma piispa. Turun arkkihiippakunnassa on arkkipiispan ohella toinenkin piispa, ja hiippakunnan tehtävät on jaettu heidän välillään.Kirkon hengellinen johtoelin on piispainkokous, johon kuuluu kymmenen piispaa. Se käsittelee muun muassa kirkon uskoa ja julistusta mutta myös hiippakuntien hallintoon ja hoitoon liittyviä asioita. Piispainkokouksen rinnalla toisena johtoelimenä toimii yhteisestä hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta vastaava Kirkkohallitus. Kirkon ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva kirkolliskokous.korostaa paikallisuutta. Kirkko edustaa hajautettua vallankäyttöä itsenäisine seurakuntineen ja hiippakuntineen. Kokonaiskuvan muodostaminen luterilaisesta kirkosta saattaa olla työlästä.Perinteisen kansankirkkonäkemyksen puolustajat ovat nähneet paikallisuuden rikkautena. Kaikki kukat ovat saaneet kukkia.Tarvitsisiko kirkko kuitenkin nykyisessä nopeatahtisessa, yksilökeskeisessä ja moniarvoisessa mediayhteiskunnassa vahvan johtajan? Tulisiko arkkipiispan olla muiden piispojen esimies?Arkkipiispan toimivallan kasvattaminen edistäisi yhteistä päätöksentekoa kirkossa. Itsenäinen arkkipiispa voisi käyttää kirkon ääntä ajankohtaisissa kysymyksissä. Laajaa luottamusta nauttiva kirkon johtaja voisi kutsua puhutteluun vaikka kaidalta polulta poikenneen piispan.arkkipiispasta tehtäisiin kirkon selvä johtaja, arkkipiispan vaalitapa olisi uudistettava täydellisesti. Valinta pitäisi tehdä suoralla vaalilla. Vaalissa jokaisella Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvalla ja äänestysikään päässeellä seurakuntalaisella olisi yksi ääni.Nykyisin arkkipiispan valitsee papeista, lehtoreista, seurakuntien valitsemista maallikoista sekä kirkollisten hallintoelinten jäsenistä koottu vaalikokous. Äänioikeutettuja on yhteensä hieman yli 1 500.Suurin osa arkkipiispan valitsijoista tulee Varsinais-Suomesta Turun arkkihiippakunnan alueelta. Vaikka muualta Suomesta tulevien valitsijoiden äänten painoarvoa on lisätty, arkkihiippakunnasta tulevien valitsijoiden äänillä on edelleen enemmän vaikutusta arkkipiispan valintaan kuin kaikkien muualta Suomesta tulevien valitsijoiden äänillä yhteensä.arkkipiispan valinta voitaisiin toteuttaa siten, että äänestys käytäisiin seurakuntavaalien tapaan kaikissa Suomen seurakunnissa. Tarvittaessa vaalissa järjestettäisiin toinen kierros kahden suosituimman ehdokkaan välillä.Ehdokkaita voisi olla kolme. Ehdokasasettelun valmistelisivat piispainkokous ja Kirkkohallitus yhteisesti. Ehdokkaiden etsintä voitaisiin järjestää ikään kuin kevennettynä piispanvaalina, jossa valitsijayhdistyksillä olisi merkittävä rooli. Arkkipiispan tulisi yhä olla evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.toisi arkkipiispan valinnalle julkisuutta ja lisäisi kiinnostusta kirkkoa kohtaan. Kirkolliskokouksen puheenjohtajuus annettaisiin kirkon maallikkojäsenelle, muiden toimielinten puheenjohtajana arkkipiispa voisi jatkaa.Vaalitapa loisi uudenlaista yhteyttä kirkon ylimmän johdon ja jäsenistön välille. Arkkipiispa kirkon todellisena johtajana olisi kirkon jäsenille jäsenyyttä ja luterilaista identiteettiä vahvistava tekijä. Hänen toimi- ja puhevaltansa perustuisi kirkkokansalta saatuun luottamukseen.Uusi, monivaiheinen vaali aktivoisi sekä konservatiiveja että libe­raaleja vaaliuurnille. Se innostaisi myös passiivisia kirkon jäseniä. Hyvin harkittu ehdokasasettelu voisi vahvistaa kirkon yhtenäisyyttä ja antaisi tilaisuuden yhteisten päämäärien puntarointiin.