Sähkölento­kone voisi korvata kalliimman ja joustamattomamman tunnin junan

lentämisen päästöistä käy kuumana. Täysin ilman huomiota on jäänyt lentämisen sähköistymisen vaikutus ilmailuun ja sen ekologisuuteen.Sähköistyminen saattaa tehdä ilmailusta jopa kaikista ekologisimman tavan liikkua. Linnuntietä matka on yleisesti jopa 20–50 prosenttia lyhyempi kuin muutoin, eikä raskasta moottori- tai rautatietä tarvita. Suomessa pienhiukkaspäästöt aiheuttavat nyt tuhansien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. Sähköinen lentäminen ei aiheuta niitä käytännössä lainkaan. Kun liikkumisen infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon päästöt lasketaan mukaan, sähköinen ilmailu on ylivoimaisen ekologinen liikkumismuoto.Julkisuudessa on esitetty tunnin juna -ratahankkeet Helsingistä Turkuun ja Tampereelle. Hankkeiden kustannus olisi noin kahdeksan miljardia euroa ja ne voisivat valmistua 2030-luvulla. Huomattavasti halvempi, ekologisempi, nopeampi ja joustavampi yhteys saataisiin luotua sähkölentokoneita käyttäen.Puolen tunnin sähkölentolinkit näiden kaupunkien välille voidaan luoda lähes ilman ylimääräisiä investointeja. Malmin lentokenttä sopii lähes nykyisellään tämänkaltaisen matkustajaliikenteen kentäksi, ja vaikka ­lopulta päädyttäisiin uuden kaupunkikentän rakentamiseen, kulut olisivat murto-osan raideliikenteen vaatimista investoinneista. Tulevissa sähkömatkustajakoneissa on paikat 9–19 matkustajalle, ja koneet voivat lentää väliä vaikkapa puolen tunnin välein, miksei tiheämminkin matkustajamäärän mukaan.Tämä junayhteyttä nopeampi, edullisempi, joustavampi ja jopa ekologisempi yhteys kaupunkien välille tulee tutkia ja toteuttaa. Se on mahdollista vuosia suunniteltuja nopeita junayhteyksiä aikaisemmin.Infrahankkeita suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen, ja meidän tulee seurata myös teknologian kehitystä oikeiden päätösten tekemiseksi. Asiasta tulee tehdä edes selvitys ennen miljardien upottamista ratahankkeisiin.