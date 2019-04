Mielipide

Suomalaisilla ja virolaisilla yrittäjillä on eroa kuin yöllä ja päivällä

Lähetin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

jokin aika sitten kolmelle Keski-Uudellamaalla toimivalle puusepälle tarjouspyynnön mittatilaushuonekalujen valmistamisesta. Liitin hakemuksiin havainnekuvat haluamistani tuotteista.Tarjouspyynnön saaneista yrityksistä ei kuulunut viikkoon mitään. Kun tiedustelin asiaa, sain kahdelta puusepältä enemmän tai vähemmän selvän vastauksen sähköpostitse, että eipä oikein ole aikaa. Rivien välistä saattoi kyllä lukea, ettei ole oikein kiinnostustakaan. Kolmannesta yrityksestä en ole kuullut vieläkään mitään.Kun mietin vaihtoehtoja projektin jatkolle, mieleeni tulivat rakennustyömailla pyörivät virolaiset rakennusmiehet. Siitä syntyikin ajatus googlettaa virolaisia yrityksiä, jotka valmistavat mittatilauskalusteita. Ja niitähän löytyi.Lähetin virolaisille yrityksille tarjouspyynnön saatesanoineen nyt englanniksi, mutta havainnemateriaali oli sama kuin aiemmin suomalaisille puusepille lähettämäni (tosin pahoittelin sen suomenkielisyyttä).Viron puolella tarjouspyyntööni reagoitiin välittömästi. Sain ammattimaiset tarjoukset sähköpostiini alle vuorokaudessa. Vastauksissa mainittiin vielä lisäksi, että he jatkavat mielellään kanssani projektin eteenpäin viemistä.Olen tehnyt työtä myynnin ja asiakkaiden parissa käytännössä koko työurani, niin työntekijän kuin työnantajankin ominaisuudessa. Yhden parhaista opetuksista olen saanut tanskalaiselta kollegaltani. Hän kertoi, että heidän yrityksessään on periaate, että tarjouspyyntöön reagoidaan heti ja tarjous pyritään lähettämään asiakkaalle jo kyselyä seuraavana työpäivänä.Kyselyn tekeminen on merkki siitä, että asiakkaalla on jokin tarve. Se, joka pystyy tuon tarpeen ensin täyttämään, saa kaupan. Ja kauppahan on se joka kannattaa ja jolla yrityksen pyörät pyörivät.Annankin nyt yksinkertaisen neuvon kaikille suomalaisille yrittäjille ja myynti- tai asiakaspalvelutyötä tekeville: kun asiakas kysyy jotain, hän ei useinkaan tee sitä kiusatakseen yrittäjäehdokasta vaan ilmaistakseen tarpeen, jonka ratkaisija saa kaupan.Suomalaisia parjataan usein siitä, että osaamme kyllä suunnitella ja rakentaa maailman parhaita tuotteita, mutta emme osaa myydä niitä asiakkaille. Ikävä kyllä, tämä pieni otanta asiakkaana olemisesta vahvisti minulle, että parjaamisessa taitaa olla perää.