Mielipide

Britanniaan on tulossa hullut eurovaalit, ja Nigel Faragen uusi Brexit-puolue hioo jo kynsiään

Toukokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkutyrmistyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastakkaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lopussa ollaan näkemässä sekin hullu tilanne, kun EU-eroaan yhä hinkkaava maa järjestää eurovaalit.Luvassa voi olla tavanomaista sähäkämpi taistelu. Eurovaaleissa niin brexitin kannattajat kuin vastustajatkin toivovat näyttävänsä, mitä kansa EU-eron suhteen oikeasti tahtoo.Britannian eurovaaleissa tuleekin näkymään vain yksi aihe: brexit vai ei.jälkeen valmistautuminen vaaleihin on täydessä käynnissä.Kynsiään hioo jo uusi Brexit-puolue (Brexit Party), jonka nimi kertoo kaiken. Se on euroedustaja Nigel Faragen uusin äänenkannattaja.”Brexit-lupaukset on petetty, on aika muuttaa politiikan suuntaa”, kuuluu viesti eurovaalien alla.Faragen entinen puolue Ukip (Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue) on sekin mukana kisassa, mutta entistäkin enemmän oikealle hivuttautuneena. Viime eurovaaleissa Ukip vei voiton ja sai peräti 24 euroedustajaa 73:sta.laidassa kampanjoivat brexitin vastustajat. Uusi Change UK – The Independent Group rekisteröitiin puolueeksi pääsiäisen alla.Myös tämä puolue haluaa muuttaa politiikan suunnan, mutta osana EU:ta. Riveihinsä se on saanut kansanedustajia sekä labourista että konservatiiveista. Kaksi konservatiivien istuvaa meppiäkin on jo loikannut Change UK:n listoille.Brexitiä vastaan kampanjoidaan myös vihreiden, liberaalidemokraattien ja Skotlannin kansallispuolueen joukoissa.kaksi suurinta puoluetta – konservatiivit ja työväenpuolue – jylläävät parlamenttivaaleissa, mutta suhteellisen vaalitavan eurovaalit ovat niille paljon vaikeampi pala.Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue varautuu jo kirvelevään tappioon. Äänestäjillä ei ole hallituksen brexit-saavutuksista hyvää sanottavaa, arvioitiinpa niitä sitten EU-eron kannattajien tai vastustajien joukossa.Jeremy Corbynin johtama labour on sekin eksyksissä. Puolue ei ole uskaltanut asettua selvästi uuden EU-kansanäänestyksen puolelle, koska se on pelännyt pettävänsä brexitin kannattajat. Häilyvä brexit-linja on pettymys monille jäsenille ja nuorille äänestäjille.On toki yhä mahdollista, että Britannia ei järjestäkään eurovaaleja. Näin käy, jos Mayn neuvottelema brexit-sopimus menee ajoissa parlamentissa läpi. Tähän uskoo harva. On brexit-mittauksen aika.