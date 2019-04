Mielipide

Terveyskeskuksiin tarvitaan lisää osaavia yleislääkäreitä

ja maakuntauudistuksen kaaduttua kunnissa mietitään kuumeisesti, miten sote-toimialan kehittämistä jatketaan. Tarjoamme ratkaisuksi yleislääketieteen erikoislääkärien osaamisen täysimääräistä hyödyntämistä.Yleislääketieteen erikoislääkärillä (tässä kirjoituksessa jatkossa yleislääkäri) on erikoislääkärikoulutuksen ja käytännön työn kautta juuri sellaista osaamispääomaa, jota Suomi tarvitsee terveydenhuoltonsa uudistamisessa.tavoitteet parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ovat edelleen ajankohtaisia. Tällöin keskiöön tulee nostaa laadukas perusterveydenhuolto eli toimivat terveys­keskukset ja oikea-aikainen pääsy terveyskeskuslääkärille.Tuhat uutta lääkäriä ei kuitenkaan automaattisesti johda näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Terveyskeskuksiin tarvitaan lisää juuri oikeanlaista osaamista eli perusterveydenhuollon toimintaympäristöön erikoistuneita lääkäreitä, yleislääkäreitä.Tällä hetkellä Suomen noin 3 700 terveyskeskuslääkäristä 25–30 prosenttia on yleislääkäreitä. Riittävän osaamisen varmistamiseksi tavoitteena tulee olla, että kaksi kolmesta on yleislääkäreitä ja loput koulutusvaiheessa olevia lääkäreitä. Tämä vastaa lääkärirakennetta ja erikoislääkärien suhteellista määrää erikoissairaanhoidossa.peruspalveluissa hyödynnetään kaikkien sote-ammattilaisten osaamista ja optimaalista työnjakoa. Yleislääkäri tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon kentän ja on koulutettu hoidon kokonaisuuden koordinointiin sekä moni­ammatillisen tiimin vetämiseen. Yleislääkärillä on lisäksi erityisesti perusterveydenhuoltoon soveltuvat ongelmanratkaisutaidot, jotka poikkeavat merkittäviltä osin erikoissairaanhoidon diagnoosikeinoista.Toimivissa peruspalveluissa tulee olla tarjolla ihmisen tarpeisiin ja kykyihin soveltuvia yhteydenottokanavia. Satunnaisen tai lyhytkestoisen hoidon tarpeessa olevat potilaat arvostavat sujuvaa hoitoon pääsyä esimerkiksi digitaalisten omahoitopalveluiden kautta.Sen sijaan pitkäkestoisen tai jatkuvan hoidon tarpeessa olevat pitävät tärkeänä hoidon ­jatkuvuutta – sitä, että tapaa ­tutun hoitajan tai lääkärin, jonka kanssa on saanut rakentaa luottamuksellisen hoitosuhteen.Koulutettu yleislääkäri ja omahoitaja ovat tässä avainasemassa. Uudenlainen asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyönä toteutettu asiakkuuksien ryhmittely auttaa valitsemaan asiakkaalle soveltuvimmat palvelut ja omahoidon tuen.tavoitteena on lisätä koko väestön hyvinvointia ja terveyttä, palvella ­digitaalisesti valtaosaa asiakkaista ja samalla ottaa tukevasti koppi monisairaista ja paljon palveluita tarvitsevista asiakkaista.Yleislääkärillä on tähän erityinen osaaminen, joka kannattaa nyt valjastaa täysimääräisesti suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Olemme valmiina.