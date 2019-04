Mielipide

Vanhustenhoidon sijaispula on itse aiheutettu

juttu (15.4.) suurten kaupunkien sijaispulasta vanhustenhoidossa kertoo vain siitä, mihin tilaan vanhustenhoito ja työolot on ajettu. Työpaikkana esimerkiksi kotihoito houkuttaa harvaa alan ammattilaista – useista syistä.Omaan kokemukseen pohjautuen väitän, ettei kukaan halua tehdä työtä, jossa resurssit ovat jatkuvasti alimitoitetut sekä suorituspaineet ja vastuu valtavat. Yhä suurempi osa kotona hoidettavista tarvitsee yhä vaativampaa hoitoa, ja asiakas­määrät kasvavat joka puolella. Työntekijän voimavarat eivät yksinkertaisesti riitä, jos haluaa tehdä työnsä hyvin.Puutteelliset resurssit ovat esimerkiksi juuri kotihoidossa arkipäivää, ja henkilöstön ­uupumus lisääntyy. Kaikki kunnat ja kaupungit eivät ole pystyneet vastaamaan haasteisiin, joita ikääntyvä väestö tuo tullessaan sen lisäksi, että suuntaus on olla mahdollisimman pitkään kotona.Henkilöstölle tulee suorituspaineita muun muassa jat­kuvasta kiireestä ja jatkuvan ­arvioinnin kohteena olemisesta. Esimerkiksi kotihoidon työntekijöitä seurataan toiminnanohjausjärjestelmän kautta reaaliajassa. Tämän lisäksi pitäisi vielä pyytää asiakkaalta Happy or Not -palaute, jossa asiakkaan tulisi arvioida tyytyväisyyttään kotihoidon käyntiin (ei työntekijään). Sovellus on kuitenkin kytkettynä työntekijän puhelinnumeroon, joten helposti tulee tunne, että ­palautteiden pohjalta katsotaan henkilökohtaista suoritusta.Vaikka kaupungit ja kunnat kuinka yrittäisivät panostaa rekrytointiin ja luoda työstä kotihoidossa myönteistä kuvaa, vahinko on jo tapahtunut. Maailman vanhin kommunikointi­väline eli puskaradio toimii edelleen: sana kiirii nopeasti, ja kokemuksia vaihdetaan kollegojen kanssa suorasanaisesti. Jos henkilöstön työnkuva olisi sellainen kuin mihin heidät on koulutettu, työvoimapulasta ei tarvitsisi kärsiä kauan. Nyt olisi aika ymmärtää, että suorituspaineita täynnä olevassa työssä, jossa työnkuvaa laajennetaan koko ajan eikä edellytyksiä työn tekemiselle hyvin ole riittävästi, ei voida hyvin.