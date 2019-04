Mielipide

Kalasataman hallinnossa asukkaiden ääni ei kuulu tarpeeksi

Helsingin kaupungin

osakkuusyritys Kalasataman Palvelu oy toteuttaa kaupungin visiota uusien asuin­alueiden rakentamisesta ja tuottaa asukkaille muun muassa yhteiskäyttö­pihoja ja yhteis­kerhotiloja. Toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan alueen taloyhtiöiltä suoraan perittävillä liittymis- ja käyttömaksuilla.Palveluyhtiön hallinto luovutetaan taloyhtiöille alueen ja palveluiden valmistuttua. Siihen saakka yhtiön hallituksessa käyttävät valtaa Helsingin kaupungin nimeämät kaksi hallitusjäsentä ja yhtiökokouksen valitsemat rakennuttajien edustajat sekä vähintään kaksi asukasedustajaa. Yhtiökokouksessa taloyhtiöillä ei ole vaikutus­mahdollisuuksia ennen hallinnonluovutusta.Asukkaiden näkökulmasta palveluyhtiön onnistuneimmat tekemiset on käynnistetty asukkaiden aloitteesta ja toteutettu asukasedustajien sinnikkäällä hallitustyöllä. Tulosten rohkaisemana asukkaat ovat vuodesta 2016 alkaen yrittäneet saada hallitukseen yhtiöjärjestyksen määräämän kahden edustajan ehdottoman minimin sijaan kolme asukasedustajaa, mihin ­yhtiöjärjestys erityisesti mai­niten antaa mahdollisuuden. Palveluyhtiön hallitus on johdonmukaisesti evännyt asukkaiden toiveen saattaa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.Julkisen hallituskokoonpanon perusteella on selvää, että Helsingin kaupungin nimeämät ja sen tahtoa toteuttavat kaksi hallitusjäsentä eivät ole hallitustyössään tukeneet meitä toiveessamme. Yhtiökokouksessa meillä ei ole puheoikeutta. ­Tämä jättää meille valitettavan vähän tapoja yrittää oikaista epäkohtaa.Miksi Helsingin kaupunki käyttää huomattavaa omistajaohjausvaltaansa rajoittaakseen Kalasataman asukkaiden vai­kutusmahdollisuudet palvelu­yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämään ehdottomaan minimiin? Miksi Helsingin kaupunki pitää mieluummin osakkuus­yrityksensä yhden hallitusistuimen tyhjänä kuin valitsee siihen asukkaiden toivoman mukai­sesti kolmannen asukasedustajan?Haluamme kasvattaa työ­panostamme hienon kaupungin ja meille rakkaan alueen kehittämiseksi. Mielestämme Helsingin kaupunki ei tue pyrkimyk­siämme eikä toteuta kaupunkilaisten tietoa ja osaamista painottavan osallisuusmallinsa ­perustaa: ”Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä.”Allekirjoittaneiden lisäksi kirjoituksessa ovat mukana hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä asunto-osakeyhtiöistä Helsingin Arielin­ranta, Helsingin Leonsatama, Helsingin Parrulaituri, Helsingin Polaris, Helsingin Trokarin Linna, Helsingin Zeniitti, Kalasataman Capella ja Kalasataman Fiskari sekä Helsingin Asumis­oikeus Oy Poiju (talohallitus).