Mielipide

Malmin lentokentälle saisi hienon ilmailumuseon

Lyhyen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ajan kuluessa on uutisoitu kahdesta asiasta, joiden yhdistäminen toisiinsa on helpompaa kuin ­yhteenlasku. Ilmailumuseo on ilmoittanut tarvitsevansa uudet tilat, ja Uudenmaan ely-keskus on saanut ympäristöministeriöltä palautetta, että Malmin lentokenttäaluetta ei ole tarkasteltu rakennusperintölain näkökulmasta, vaikka olisi pitänyt.Tässähän on nyt niin sanottu tuhannen taalan paikka tehdä Malmille kansainvälisesti merkittävä ilmailumuseo! Malmin kenttä voisi toimia ainakin kolmella toisiaan tukevalla tavalla.Kentältä voitaisiin lentää kaupallisia lentoja pienikokoisella kalustolla. Melko vähäisillä ­järjestelyillä voitaisiin tarjota kiireisille pienkonetta käyttäville matkustajille todella nopeat ­yhteydet keskustaan.Kenttä voisi toimia myös koulutuksen ja harrasteilmailun keskuksena toisaalta lähellä Helsinkiä ja toisaalta sopivasti erillään vilkkaasta Helsinki-Vantaan lentoasemasta.Ja ennen kaikkea alueelle saisi todella hienon ilmailumuseon, jossa voisivat toimia myös lentokunnossa olevat historialliset koneet. Toimiva kenttä mahdollistaisi museokonevierailutkin. Tämä olisi kansainvälisestikin ainutlaatuista.Museo voitaisiin perustaa melko pienin kustannuksin. Se voisi toimia edullisissa halleissa. Mitään keskusrakennusta lipunmyynteineen, kahviloineen, kauppoineen ja hallintotiloineen museota varten ei tarvitsisi rakentaa. Vanha pyöreä lentoasemarakennus on sellainen ­itsessään.