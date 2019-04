Mielipide

ei ole helppoa, kun ruokaa on jatkuvasti tarjolla ja vain harva tekee ruumiillista työtä. Tämän yltä­kylläisyyden keskellä on helppo unohtaa, että vain muutama sukupolvi sitten tilanne oli toinen: lähes kaikki tekivät ruumiillista työtä, ja ruuasta oli usein pulaa.Tiede, teknologia ja fossiiliset poltto­aineet ovat mullistaneet suhteemme ruokaan – kuten niin moneen muuhunkin asiaan. Matka pettuleivästä hiilihydraatti­kammoon on kuitenkin ajallisesti hämmästyttävän lyhyt.Ulla Koskinen kuvailee tavallisten ihmisten arkea kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvulle kirjassaan Suomessa selviytymisen historiaa. Elämä Suomessa on todellakin ollut selviytymistä.Keskeinen kysymys kautta vuosisatojen on ollut, riittääkö ruoka talven yli. Erilaiset säilömiskeinot, kuten suolaaminen ja kuivattaminen, on pitänyt osata hyvin. Jääkaapit yleistyivät Suomessa vasta 1960-luvulla.Maanviljelyn alettua perusruokaa olivat leipä ja puuro. Viljakasveista tuli suosittuja, koska varsinkin ohra ja ruis kestävät hyvin karuja olosuhteita. Niiden lisäksi syötiin esimerkiksi kaalista, nauriista tai muista kasviksista valmistettua keittoa, johon mahdollisuuksien mukaan lisättiin suolalihaa. Ruokavaliossa oli siten paljon kokojyväviljaa ja kasviksia.Ei ole sattumaa, että rukouksessakin pyydettiin Jumalaa antamaan meille meidän jokapäiväinen leipämme. Histo­rian ironiaa taitaa olla, että tämän päivän istumatyöläinen saattaa vältellä juuri leivän syöntiä, koska ei saa kaikkia hiilareita kulutettua päivän aikana.150 vuotta sitten hätäruoka oli yleistä suuressa osassa maata. Keski- ja Pohjois-Suomessa vilja loppui varastoista joka talvi, minkä vuoksi leipäjauhojen sekaan laitettiin usein nuoren männyn kuoresta tehtyä pettua. Pettuleivän ohjeita jaettiin vielä vuoden 1918 sisällis­sodan jälkeisessä ruokapulassa.Viljan korvikkeena käytettiin myös akanoita, tähkiä tai olkia, jotka aiheuttivat pahoja ruuansulatusongelmia. Esivalta kehotti syömään jäkälää, mutta siitä ei tullut suosittua.Näin keväällä ruokapula oli pahimmillaan, mihin viittaa myös sananlasku ”Kevät keikkuen tulevi, suvi suuta vääristellen”. Silloin moni pyrki välttämään fyysistä rasitusta, jotta selviäisi vähemmällä ruualla kesään asti. Niinpä 1600-luvulla todettiin, että ”Hullu paljon työtä teke, elä wijsas wähemmälläkin”.